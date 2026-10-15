„Ich möchte Babyrella in neue Hände geben“: Grazer Unternehmerin überrascht

Erst im Sommer verabschiedete sich Babyrella von seinem Geschäftslokal in Graz. Nun steht die nächste große Veränderung bevor: Gründerin Nicole Moser möchte die unternehmerische Verantwortung abgeben.

Nachdem das Grazer Unternehmen im vergangenen Sommer sein Geschäftslokal geschlossen und auf ein neues Konzept gesetzt hatte, meldet sich Geschäftsführerin Nicole Moser nun mit einer überraschenden Nachricht bei ihrer Community.

Nachdem das Grazer Unternehmen im vergangenen Sommer sein Geschäftslokal geschlossen und auf ein neues Konzept gesetzt hatte, meldet sich Geschäftsführerin Nicole Moser nun mit einer überraschenden Nachricht bei ihrer Community.

Bei Babyrella steht erneut eine Veränderung an. Nachdem das Grazer Unternehmen im vergangenen Sommer sein Geschäftslokal geschlossen und auf ein neues Konzept gesetzt hatte, meldet sich Geschäftsführerin Nicole Moser nun mit einer überraschenden Nachricht bei ihrer Community. Sie möchte Babyrella in neue Hände geben und sucht nach einer Person, die das Unternehmen übernehmen und weiterentwickeln will. In einem aktuellen Instagram-Video erklärt sie offen, was hinter ihrer Entscheidung steckt.

„Ich möchte Babyrella gern in neue Hände geben“

Mit einer persönlichen Botschaft richtet sich Moser an ihre Kundinnen und Kunden. Gleich zu Beginn macht sie deutlich, dass ihr Anliegen vielleicht etwas ungewöhnlich sei. „Denn ich möchte Babyrella gern in neue Hände geben“, erklärt die Unternehmerin. Gemeinsam mit ihrem Team habe sie in den vergangenen Jahren viel aufgebaut. Nun sei für sie allerdings der Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung für das Unternehmen abzugeben. „Ich bin aber mittlerweile an dem Punkt, an dem ich die unternehmerische Verantwortung an jemand anderen übergeben möchte“, sagt Moser. Dabei geht es ihr nicht darum, das bisher Erreichte einfach hinter sich zu lassen. Vielmehr sucht sie jemanden, der das bestehende Konzept aufgreift und Babyrella in die Zukunft führt.

Übernahme gemeinsam oder alleine möglich

Wie eine solche Übergabe konkret aussehen könnte, ist noch völlig offen. Moser kann sich unterschiedliche Modelle vorstellen. Eine neue Inhaberin oder ein neuer Inhaber könnte das Unternehmen gemeinsam mit dem bisherigen Team weiterführen. Ebenso wäre eine eigenständige Übernahme denkbar. „Wie das im Grunde am Ende aussehen könnte, dafür bin ich komplett offen“, betont die Geschäftsführerin. Entscheidend sei für sie, dass Babyrella erhalten bleibt und sich weiterentwickeln kann.

Erst im Juli wurde das Geschäft in Graz geschlossen

Für viele Kundinnen und Kunden dürfte die Nachricht Erinnerungen an den vergangenen Sommer wecken. Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte Nicole Moser Anfang Juli unter Tränen bekannt gegeben, dass das stationäre Babyrella-Geschäft in Graz vorerst geschlossen wird. Damals stellte sie allerdings klar, dass die Marke bestehen bleibt. Statt eines klassischen Geschäftslokals wollte sich Babyrella künftig stärker auf den Online-Shop und persönliche Beratungstermine konzentrieren. Im Gespräch mit 5 Minuten berichtete Moser später von einer intensiven Zeit voller Veränderungen, hier nachzulesen: Babyrella-Shop in Graz: „Veränderung braucht Mut“. Das neue Konzept mit individueller Betreuung sei von vielen Kundinnen und Kunden positiv aufgenommen worden. Auch der Online-Shop wurde überarbeitet und um zusätzliche Funktionen erweitert. Nun folgt wenige Monate später der nächste Schritt.

„So viel Arbeit, Herzblut und Leidenschaft“

Dass ihr die Entscheidung nicht leichtfällt, wird in ihrer Videobotschaft deutlich. Moser spricht darüber, wie viel sie und ihr Team über die Jahre in das Unternehmen investiert haben. „Es steckt hier so viel Arbeit, Herzblut und Leidenschaft drinnen und so immens viel Potenzial“, erklärt sie. Gerade deshalb wünsche sie sich eine Zukunft für Babyrella, in der das bereits Aufgebaute weitergeführt werden kann.

Babyrella sucht jetzt einen neuen Eigentümer

Mit ihrem öffentlichen Aufruf hofft Moser nun, Interessenten zu erreichen. Wer sich eine Übernahme vorstellen kann oder jemanden kennt, für den das Unternehmen interessant sein könnte, soll sich direkt bei Babyrella melden. Auch ihre Community bittet sie um Unterstützung: Das Video soll geteilt und weitererzählt werden, damit sich möglichst viele potenzielle Nachfolger angesprochen fühlen.