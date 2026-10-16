Lettlands Botschafterin erstmals in Graz: Das wurde besprochen

Wie können Graz und Lettland künftig noch enger zusammenarbeiten? Genau darüber wurde am Mittwoch im Grazer Rathaus gesprochen. Dabei ging es nicht nur um wirtschaftliche Projekte, sondern auch um Forschung und Kultur.

Am 14. Oktober 2026 empfing Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ)ndie lettische Botschafterin Ingrīda Levrence im Grazer Rathaus. Für die Diplomatin war es der erste Besuch in der steirischen Landeshauptstadt. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Frage, wie Graz und Lettland ihre bestehenden Verbindungen weiter ausbauen können. Besonders interessierte sich Levrence für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten sowie den kulturellen Austausch. „Wir freuen uns, wenn wir die Zusammenarbeit noch enger und aktiver gestalten können“, erklärte die Botschafterin.

Kooperation ausbauen

Dass Graz und Lettland bereits eng zusammenarbeiten, zeigte sich auch im Gespräch. „Besonders im Bereich Mobilität konnten wir bereits erfolgreiche Projekte gemeinsam umsetzen“, betonte Inga Ulmane, Botschaftsrätin für Wirtschaft und Handel. Auch die bestehenden Verbindungen zur TU Graz, zur Medizinischen Universität Graz und zu AVL List wurden hervorgehoben. Künftig sollen die wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere in den Bereichen Biomedizin, Pharmazie, Mobilität und intelligente Stadtentwicklung vertieft werden. Als möglicher nächster Schritt steht der Besuch einer Grazer Delegation in Lettland im Raum. Damit soll der direkte Austausch mit Unternehmen gestärkt werden. Auch die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Austausch von Studierenden sollen weiter gefördert werden.

©Stadt Graz/Fischer Wirtschaft, Forschung und Kultur standen im Mittelpunkt des Treffens. Zum Abschluss trug sich die lettische Botschafterin in das Goldene Buch der Stadt Graz ein.

Kahr kennt Lettland gut

Während die Botschafterin erstmals in Graz zu Gast war, ist Lettland für Bürgermeisterin Elke Kahr längst kein unbekanntes Land mehr. Sie hat den baltischen EU-Mitgliedstaat bereits zahlreiche Male besucht und verbindet damit viele positive Erinnerungen. „Ich kenne Lettland sehr gut und war selbst sicher schon 20 bis 30 Mal dort. Es ist wunderschön und ich habe immer sehr viel Gastfreundschaft erlebt“, erzählte Kahr. Auch in Graz gibt es direkte Verbindungen zu Lettland: 168 lettische Staatsbürger haben hier ihren Hauptwohnsitz, weitere 85 Personen sind mit Nebenwohnsitz gemeldet. Levrence vertritt seit September 2025 Lettland als Botschafterin und ist neben Österreich auch für Liechtenstein, die Slowakei und die Schweiz zuständig.

Kultur verbindet

Doch nicht nur Wirtschaft und Forschung verbinden Graz mit Lettland. Auch kulturell gibt es einige Berührungspunkte. So trug sich die lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča im August 2023 anlässlich ihrer Auftritte auf der Schloßbergbühne Kasematten in das Goldene Buch der Stadt Graz ein. Beim jährlich stattfindenden Grazer Kammermusikfestival treten ebenfalls lettische Musiker auf. Umgekehrt hat auch Graz in Lettland Spuren hinterlassen: Die Konzerthalle „Great Amber“ in der Hafenstadt Liepāja wurde vom Grazer Architekten Volker Giencke entworfen. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2015 gilt sie als modernes Wahrzeichen der Stadt.

Eintrag ins Goldene Buch

Zum Abschluss ihres ersten Graz-Besuchs durfte sich auch Botschafterin Ingrīda Levrence in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Damit endete ein Treffen, bei dem neben bestehenden Verbindungen auch mögliche nächste Schritte für die Zusammenarbeit besprochen wurden. Ob es tatsächlich zu einem Besuch einer Grazer Delegation in Lettland kommt, bleibt vorerst offen.