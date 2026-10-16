808 Mal klingelte das Kältetelefon: Jetzt werden Helfer in Graz gesucht

Wenn die Nächte in Graz wieder eisig werden, kann das Schlafen im Freien lebensgefährlich sein. Das Kältetelefon der Caritas hilft obdachlosen Menschen. Dafür werden jetzt wieder Freiwillige gesucht.

Im vergangenen Winter gingen beim Grazer Kältetelefon 808 Anrufe ein. In mehr als 460 Fällen konnten die Teams Menschen antreffen und ihnen Hilfe anbieten.

Im vergangenen Winter gingen beim Grazer Kältetelefon 808 Anrufe ein. In mehr als 460 Fällen konnten die Teams Menschen antreffen und ihnen Hilfe anbieten.

Wenn die Temperaturen sinken, wird es für Menschen ohne Dach über dem Kopf besonders gefährlich. Deshalb betreibt die Caritas in Graz während der kalten Monate das Kältetelefon. Wie wichtig diese Hilfe ist, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Winter: Insgesamt gingen 808 Anrufe ein. In mehr als 460 Fällen trafen die Teams Menschen an und boten ihnen Unterstützung an. Damit das auch heuer möglich ist, sucht die Caritas wieder freiwillige Helfer.

So wird geholfen

Wer in Graz einen obdachlosen Menschen im Freien schlafen sieht, kann das Kältetelefon unter 0676 880 15 8111 verständigen. Die Nummer ist täglich von 18 bis 24 Uhr erreichbar. Nach einer Meldung versucht das ehrenamtliche Team, die betroffene Person zu finden und ihr einen Platz in einer Notschlafstelle anzubieten. Möchte sie dort nicht übernachten, bekommt sie ein Wärmepaket. Darin befinden sich ein warmer Schlafsack, eine Decke, eine Jacke und eine Thermoskanne mit warmem Tee.

©Fabian Dankl Die Caritas sucht für das Kältetelefon in Graz wieder Freiwillige, die obdachlose Menschen in den kalten Wintermonaten unterstützen.

Freiwillige gesucht

Damit möglichst vielen Menschen geholfen werden kann, braucht die Caritas Unterstützung. Die Freiwilligen sind in der Notschlafstelle Arche 38 am Eggenberger Gürtel tätig und helfen dort auch beim Nachtdienst mit. Dabei unterstützen sie die Aufnahme und Versorgung der Nächtigungsgäste. Je nach Dienstplan beginnt der Einsatz um 17.30 oder 19 Uhr und endet um 22 Uhr.

Das solltest du mitbringen

Wer mithelfen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und zwischen Mitte November und Ende März zwei bis drei Dienste pro Monat übernehmen können. Wichtig ist vor allem die Bereitschaft, Menschen zu begegnen, die obdachlos, wohnungslos oder von Armut betroffen sind. Auch in schwierigen Situationen sollte man ruhig bleiben und mit Konflikten umgehen können. Grundkenntnisse in Erster Hilfe sind ebenfalls willkommen.

Einschulung vor Start

Bevor es losgeht, bietet die Caritas einen dreistündigen Informations- und Einschulungsabend an. Dabei erfahren Interessierte, wie das Kältetelefon funktioniert, welche Aufgaben auf sie zukommen und worauf es in der Wohnungslosenhilfe ankommt. Außerdem gibt es praktische Tipps und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Start ist für den 11. November vorgesehen. Weitere Informationen findest du unter www.caritas-steiermark.at/kaeltetelefon oder per E-Mail an freiwillige@caritas-steiermark.at.