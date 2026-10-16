Fröbelpark in Graz wird erneuert: Das ändert sich jetzt

Im Grazer Bezirk Lend wird der beliebte Fröbelpark derzeit auf Vordermann gebracht. Neue Wege, zusätzliche Bäume und zwei Pergolas sollen den Park aufwerten. Vieles, was die Grazer dort schätzen, bleibt aber erhalten.

Der Fröbelpark in Graz-Lend bekommt ein neues Gesicht. Die Arbeiten zur Erneuerung der Grünanlage schreiten laut Stadt Graz planmäßig voran. Der Bau der neuen Wege ist bereits weit fortgeschritten. Auch eine Hecke wurde entfernt, wodurch der Park nun besser einsehbar ist und größer wirkt. Ziel ist es, mehr Platz zum Verweilen zu schaffen, ohne den vertrauten Charakter der Anlage zu verlieren.

Neue Treffpunkte

Künftig sollen zwei Pergolas zusätzliche Treffpunkte im Park schaffen. Auch neue Bäume sind Teil der Gestaltung. Bei der Planung wurden Wünsche aus dem Stadtteilleitbild Lend berücksichtigt. Gleichzeitig bleibt der Park in seinen Grundzügen erhalten. Dazu zählt auch das bekannte Blumenrondo. Die großzügigen Flächen sollen weiterhin zum Spielen, Bewegen, Ausruhen und für gemeinsame Aktivitäten genutzt werden können.

Alte Bänke bleiben

Nicht alles wird bei der Erneuerung ausgetauscht. Die bisherigen Parkbänke werden von der Holding Graz aufgearbeitet und anschließend wieder aufgestellt. Auch die vorhandenen Stainzerplatten bekommen einen neuen Platz. Weil sie an ihrem bisherigen Standort Stolperstellen verursacht haben, mussten sie dort entfernt werden. Künftig werden sie für die Flächen unter den beiden Pergolas verwendet. So können bestehende Materialien weiter genutzt werden.

Ritterburg ist beliebt

Ein wichtiger Teil des Fröbelparks ist auch der inklusive Spielbereich mit seiner Ritterburg aus Robinienholz. Rampen, Plattformen, eine Doppelrutsche und ein Rollstuhlkarussell ermöglichen Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen, gemeinsam zu spielen. Seit der Eröffnung vor einem Jahr wird der Spielplatz intensiv genutzt. Trotz der vielen Besucher wurde laut Stadt Graz bisher nichts mutwillig beschädigt. Nun soll auch der umliegende Park als Treffpunkt für die Nachbarschaft weiter aufgewertet werden.

Charakter erhalten

Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) steht fest, dass der Fröbelpark auch künftig ein Treffpunkt für die Menschen im Bezirk bleiben soll. „Wir erhalten, was die Menschen an ihrem Park lieben und ergänzen, was sie sich wünschen.“ Projektleiter Matthias Preinknoll von der Grünraumabteilung verweist außerdem auf die geplanten Verbesserungen: „Mit der längst überfälligen Sanierung bekommt der Fröbelpark barrierefreie Wege, besser einsehbare Bereiche und mehr Platz zum Verweilen.“