Fünf Verletzte bei Unfall auf A2: Rettungsgasse sorgte für Probleme

Fünf Verletzte, darunter zwei Kleinkinder: Auf der A2 bei Graz kam es Freitagfrüh zu einem schweren Unfall. Eine fehlende Rettungsgasse erschwerte den Einsatz der Rettungskräfte erheblich.

Fünf Personen, darunter zwei Kleinkinder, wurden bei einem Unfall auf der A2 bei Graz verletzt.

Fünf Personen, darunter zwei Kleinkinder, wurden bei einem Unfall auf der A2 bei Graz verletzt.

Am Freitagmorgen, dem 16. Oktober, ereignete sich auf der A2 Südautobahn bei Graz in Fahrtrichtung Wien ein Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge waren daran beteiligt, insgesamt fünf Menschen wurden verletzt. Unter ihnen befanden sich auch zwei Kleinkinder. Während vier Personen leichte Verletzungen erlitten, wurde eine Person schwer verletzt. Der Unfall sorgte außerdem für einen kilometerlangen Stau.

Hubschrauber im Einsatz

Neben mehreren Rettungswagen wurde auch der Rettungshubschrauber Christophorus 12 zur Unfallstelle gerufen. Damit dieser direkt auf der Autobahn landen konnte, musste die A2 in Richtung Wien vorübergehend vollständig gesperrt werden. Die Rettungsfahrzeuge sollten sich währenddessen von hinten der Unfallstelle nähern. Doch genau dabei kam es zu Schwierigkeiten.

Rettungsgasse fehlte

Wie Rotkreuz-Sprecher Valentin Krause gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte, funktionierte die Rettungsgasse an diesem Morgen nicht wie vorgesehen. Dadurch verzögerte sich die Anfahrt der Einsatzkräfte. Krause machte deutlich, wie gefährlich solche Situationen werden können. Bereits wenige Minuten Verzögerung können bei einem medizinischen Notfall über Leben und Tod entscheiden. Zugleich betonte er, dass die Rettungsgasse in Österreich üblicherweise gut funktioniere.

Zwei Kinder verletzt

Die schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Grazer Krankenhaus gebracht. Die beiden Kleinkinder erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auch die beiden übrigen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Insgesamt mussten somit fünf Personen nach dem Unfall medizinisch versorgt werden.

Stau wieder aufgelöst

Durch den Unfall und die notwendige Sperre staute sich der Verkehr auf der A2 zeitweise auf einer Länge von rund vier Kilometern. Mittlerweile ist die Autobahn in Richtung Wien wieder freigegeben, auch der Rückstau hat sich aufgelöst. Der Vorfall zeigt jedoch, warum eine funktionierende Rettungsgasse so wichtig ist. Das Rote Kreuz appelliert deshalb an Autofahrer, bereits bei beginnender Staubildung darauf zu achten, den Einsatzfahrzeugen ausreichend Platz zu lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 11:38 Uhr aktualisiert