Fünf Verletzte auf der A2: Polizei nennt brisante Details zum Unfall

Fünf Verletzte, darunter zwei Kleinkinder, forderte ein Unfall auf der A2 bei Graz. Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt: Der mutmaßliche Unfalllenker war nicht nur leicht alkoholisiert, sondern hatte auch keinen Schein.

Neue Details zu Auffahrunfall auf der A2. Der Lenker war ohne Führerschein und leicht alkoholisiert unterwegs.

Neue Details zu Auffahrunfall auf der A2. Der Lenker war ohne Führerschein und leicht alkoholisiert unterwegs.

Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, kam es gegen 8.20 Uhr auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien zu einem Auffahrunfall. 5 Minuten berichtete bereits: Fünf Verletzte bei Unfall auf A2: Rettungsgasse sorgte für Probleme. Wie die Polizei nun bekannt gab, ereignete sich der Zusammenstoß bei Straßenkilometer 180,9 im Gemeindegebiet von Gössendorf im Bezirk Graz-Umgebung. Ein 40-jähriger Mann aus Slowenien fuhr mit seinem Wagen auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt.

Zwei Kleinkinder unter den Verletzten

Der 40-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht. Im zweiten Fahrzeug saßen ein 34-jähriger Lenker aus Leoben, seine 33-jährige Ehefrau und die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Alle vier erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins LKH Graz eingeliefert.

Lenker hatte keinen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei weitere Umstände fest: Ein durchgeführter Alkotest beim 40-jährigen Lenker ergab eine geringe Alkoholisierung. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Darüber hinaus fanden die Beamten im Wagen des Mannes geringe Mengen Suchtmittel.