Grazer sucht ehrlichen Student: „Diese kleine Tat bedeutet mir unglaublich viel“

Eine gefundene Geldtasche, ein handgeschriebener Zettel und eine besonders nette Geste: Ein Grazer ist von der Ehrlichkeit eines unbekannten Studenten so berührt, dass er ihn nun unbedingt persönlich finden möchte.

Manchmal sind es die kleinen Gesten, die besonders viel bedeuten. Das zeigt ein Posting in der Facebookgruppe „Verloren/Gestohlen – Gefunden Graz“. Ein Mann möchte dort einen unbekannten Studenten finden, der seine Geldtasche entdeckt und dafür gesorgt hat, dass sie wieder zu ihrem Besitzer zurückkommt. Was ihn besonders bewegt hat: Der Finder hat nicht nur die Geldtasche mit dem gesamten Bargeld und allen wichtigen Sachen gefunden, sondern auch eine persönliche Nachricht hinterlassen.

Handgeschriebener Zettel berührt den Besitzer

In der Geldtasche lag ein Zettel mit den Worten: „Gefunden: Elisabethstraße 78. Bin ein Student und wollte eine gute Tat tun. :)“ Diese wenigen Zeilen haben beim Besitzer offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Heute ist etwas passiert, das mich unglaublich berührt und mir die Tränen in die Augen treibt“, schildert er seine Gefühle in dem Posting. Er wisse gar nicht, wie er seine Dankbarkeit ausdrücken solle: „Du hättest die Geldtasche einfach liegen lassen können, aber du hast dich dafür entschieden, etwas Gutes zu tun.“ Was für den Studenten möglicherweise nur eine kleine Geste gewesen sei, bedeute ihm gerade unglaublich viel, betont der Mann.

„Ich möchte dir auch etwas zurückgeben“

Der Grazer möchte sich nicht einfach nur online bedanken. Er hofft, den unbekannten Finder persönlich kennenzulernen und ihm seine Wertschätzung zu zeigen. „Ich würde dich so gerne persönlich finden, um dir von ganzem Herzen DANKE zu sagen!“, schreibt er. Und weiter: „Ich möchte dir nicht nur Danke sagen, sondern dir auch etwas zurückgeben.“ Als Zeichen seiner Dankbarkeit möchte er dem Studenten deshalb „eine kleine Aufmerksamkeit schenken“.

Aufruf in der Facebookgruppe

„Falls du das hier liest oder jemand den Studenten kennt, der meine Geldtasche gefunden hat, bitte melde dich bei mir!“, appelliert der Grazer. Die Begegnung hat ihm nicht nur seine Geldtasche zurückgebracht, sondern auch den Glauben an die Ehrlichkeit anderer Menschen gestärkt. „Du hast mir nicht nur meine Geldtasche zurückgegeben, sondern mir auch gezeigt, dass es noch ehrliche, herzensgute Menschen gibt“, schreibt er. Sein abschließender Wunsch: „Bitte melde dich bei mir – ich würde dich wirklich sehr gerne finden!“