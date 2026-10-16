Bekannter 4-Hauben-Koch eröffnet Weihnachts-Pop-up in Graz

Von 19. November bis 22. Dezember kocht Johann Schmuck im Grazer Gewürzhaus „Van den Berg“. Neben Gerichten aus seinem Restaurant „Terra“ in Stainz steht auch ein eigenes Trüffelmenü auf der Karte.

Der steirische Spitzenkoch Johann Schmuck eröffnet am 19. November ein Weihnachts-Pop-up im Grazer Gewürzhaus „Van den Berg“. Bis 22. Dezember wird der Küchenchef des Restaurants „Terra“ in Stainz dort kochen. Schmuck ist mit vier Hauben von Gault&Millau ausgezeichnet. Auf der Karte stehen Menüs mit sechs bis neun Gängen. Serviert werden unter anderem bekannte Gerichte aus dem „Terra“, darunter „Saibling mit Rote-Rüben-Eis und Himbeeressig“ sowie die sogenannte „Fake Carbonara“. Zusätzlich gibt es erstmals ein eigenes Trüffelmenü.

Winzer aus der Steiermark sind dabei

Auch steirische Weine spielen beim Pop-up eine Rolle. An ausgewählten Abenden sollen Winzerinnen und Winzer persönlich vor Ort sein und ihre Weine ausschenken. Welche Betriebe an welchen Tagen vertreten sind, steht noch nicht fest. Aus der Weststeiermark sind Langmann, Friedrich, Machater und Weber angekündigt. Das Vulkanland ist mit Neumeister, Tinnacher, Kobatl, Engel und Ploder-Rosenberg vertreten. Aus der Südsteiermark kommen unter anderem Weine von Tement, Lorenz, Rebenhof, König, Karriegl, Sattlerhof, Harkamp, Schauer, Wohlmuth und Sternat-Lenz. Schaumweine werden von Kögl, Potzinger und Sabathi angeboten. Ergänzt wird die Weinkarte durch Weine aus dem Burgenland und Niederösterreich sowie Champagner und ausgewählte französische Weine.

Öffnungszeiten und Reservierung

Das Pop-up ist von Montag bis Samstag geöffnet. Mittags beginnt der Betrieb um 13 Uhr, abends um 18 Uhr. Johann Schmuck gastiert damit bereits zum vierten Mal mit einem Pop-up in Graz. Die persönliche Beteiligung von Winzerinnen und Winzern ist bei diesem Konzept neu. Reservierungen sind über die Website möglich.