GAK-Fanmarsch, Straßensperren und Öffis: Das gilt am Derby-Sonntag in Graz

Am Sonntag steigt in Graz das Stadtderby zwischen Sturm und GAK. Rund um das Stadion Liebenau gelten Straßensperren, zudem müssen sich Autofahrer und Öffi-Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, trifft der SK Sturm Graz um 17 Uhr im Stadion Liebenau auf den GAK 1902. Rund um das Fußballspiel gelten umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrsbeschränkungen. Die Liebenauer Hauptstraße wird zwischen der Liebenauer Tangente und der Karl-Huber-Gasse von 13 bis 23 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Zusätzlich gilt von 10 bis 24 Uhr ein polizeilich verordneter Sicherheitsbereich rund um das Stadion. Die Polizei rät Personen, die in der Gegend nichts zu erledigen haben, dazu, den Bereich rund um das Stadion, die Liebenauer Tangente und die Conrad-von-Hötzendorf-Straße ab 15 Uhr zu meiden.

GAK-Fanmarsch führt durch Graz

Auch der geplante Fanmarsch der GAK-Anhänger kann Auswirkungen auf den Verkehr haben. Die Fans starten gegen 14 Uhr am Kaiser-Josef-Platz und ziehen über die Münzgrabenstraße zum Stadion Liebenau. Während des Marsches kann es zu Behinderungen und Einschränkungen bei mehreren Öffi-Linien kommen. Betroffen sind die Linien 23 im Bereich Dietrichsteinplatz, 16 und 66 in der Münzgrabenstraße sowie die Linie 4 im Bereich des Stadions.

So fahren die Straßenbahnen am Derby-Sonntag

Die Straßenbahnlinie 4 verkehrt grundsätzlich nach Liebenau. Zwischen etwa 15.30 und 17 Uhr setzen die Graz Linien drei zusätzliche Einschubstraßenbahnen vom Jakominiplatz zum Stadion ein. Verkehrsbedingte und polizeiliche Anhaltungen, insbesondere während des Fanmarsches, können dennoch zu Verzögerungen führen. Für diesen Fall halten die Graz Linien Einschubbusse bereit. Sollte die Polizei den Bereich rund um das Stadion sperren, werden Ersatzbusse für die Linie 4 vom Jakominiplatz über die Raiffeisenstraße nach Liebenau und anschließend wieder retour geführt.

Zusätzliche Öffis nach dem Spiel

Nach dem Derby, voraussichtlich ab etwa 19 Uhr, verstärken die Graz Linien das Angebot für die Rückfahrt in die Stadt. Dafür stehen zusätzlich sechs Einschubstraßenbahnen und drei Gelenkbusse ab dem Stadion Liebenau bereit. Sie ergänzen die regulären Straßenbahnen der Linie 4. Wer am Sonntag mit dem Auto unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und den Stadionbereich möglichst großräumig umfahren.