Neue Kampagne soll Grazer Innenstadtbetriebe stärken

Unter dem Motto „Die schönste Shoppingmeile hat kein Dach“ läuft seit 10. Oktober die diesjährige Kampagne zur Stärkung der Grazer Innenstadt. Stadt Graz, die Wirtschaftskammer Regionalstelle Graz und der Verein „Echt Graz“ wollen damit auf die Geschäfte, Lokale und weiteren Betriebe im Zentrum aufmerksam machen. Die Innenstadt soll dabei nicht nur als Einkaufsort, sondern auch als Treffpunkt für Kulinarik, Kultur und Freizeit präsentiert werden. Die Kampagne richtet sich neben der Grazer Bevölkerung auch an Besucher aus der gesamten Region, etwa aus Leibnitz, Weiz, Deutschlandsberg, Voitsberg und der Südoststeiermark.

Mehr als 80 Unternehmen beteiligen sich

Ein wesentlicher Teil der Aktion sind die teilnehmenden Betriebe: Mehr als 80 Grazer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sind mit eigenen Werbemotiven im Kampagnendesign vertreten. Darunter befinden sich Fachgeschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleistungsunternehmen. Die Kampagne wird über verschiedene Kanäle verbreitet. Geplant sind unter anderem Werbung in Printmedien, auf Social Media, im Fernsehen und im Kino sowie Plakatwerbung. Bürgermeisterin Elke Kahr verweist in diesem Zusammenhang auf die Herausforderungen für den Handel: „Sinkende Kaufkraft, veränderte Einkaufsgewohnheiten und Online-Konkurrenz stellen auch Traditionsbetriebe vor Schwierigkeiten.“ Deshalb sei es wichtig, dass die Stadt ihre Betriebe unterstütze.

„Zeig uns dein Innenstadt-Erlebnis“

Begleitend zur Kampagne gibt es ein Social-Media-Gewinnspiel unter dem Motto „Zeig uns dein Innenstadt-Erlebnis“. Wer mitmachen möchte, soll ein Foto eines persönlichen Erlebnisses in der Grazer Innenstadt auf Social Media posten. Ob Einkaufsbummel, Kaffeehausbesuch, Restaurantbesuch oder Spaziergang durch die historischen Gassen: Für das Gewinnspiel kommen unterschiedliche Innenstadt-Momente infrage. Verlost werden fünf GrazGutscheine im Wert von jeweils 200 Euro.