Koralmbahn-Stopp am Flughafen Graz: Warum sich die Begeisterung dennoch in Grenzen hält

Ab 13. Dezember halten erstmals Koralmbahn-Züge am Flughafen Graz-Feldkirchen. Die neuen Bahnverbindungen gelten als erster Schritt zu einer besseren Anbindung. Bei den Fahrzeiten gibt es allerdings noch Verbesserungsbedarf.

Ab 13. Dezember 2026 gilt der neue ÖBB-Fahrplan. Damit werden erstmals Verbindungen der Koralmbahn mit Halt am Flughafen Graz-Feldkirchen angeboten. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Verkehrslandesrätin Claudia Holzer und Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Löschnig begrüßen die Neuerung, fordern aber weitere Verbesserungen. Laut ÖBB-CEO Andreas Matthä nutzen bereits rund zehn Monate nach der Inbetriebnahme der Koralmbahn täglich durchschnittlich 10.000 Fahrgäste das neue Angebot.

Diese Züge halten am Flughafen

Konkret sollen zwei Interregio-Verbindungen den Flughafen Graz-Feldkirchen anfahren. Der Interregio 1151 erreicht die Haltestelle um 5.15 Uhr, der Interregio 1150 kommt um 23.32 Uhr an. Für Verkehrslandesrätin Claudia Holzer ist das ein erster Schritt zu einer besseren Anbindung des Flughafens. Sie betont, dass es nun darum gehe, weitere Verbindungen zu schaffen und den Flughafen stärker in die Fahrplangestaltung einzubeziehen. „Der Flughafen Graz ist für die Steiermark unser Tor zur Welt – und ein Tor erfüllt seinen Zweck am besten, wenn auch die Wege dorthin kurz, attraktiv und gut angebunden sind“, so Holzer. Auch den ursprünglich geplanten Flughafenbahnhof dürfe man nicht aus den Augen verlieren.

Kritik an Fahrzeiten

Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Löschnig begrüßt die neuen Halte, sieht bei der zeitlichen Abstimmung zwischen Bahn und Flugverkehr aber noch Handlungsbedarf. Besonders die morgendliche Verbindung sei für Fluggäste mit Aufgabegepäck knapp bemessen. „Gerade bei der Morgenverbindung wäre eine etwas frühere Ankunft wichtig, weil Passagiere mit Aufgabegepäck entsprechend mehr Zeit benötigen“, erklärt Löschnig. Der Flughafen schlägt deshalb vor, den Zug künftig etwas früher ankommen zu lassen. Damit die Verbindungen möglichst gut genutzt werden, wolle der Flughafen seine Erfahrungen und die Bedürfnisse der Passagiere in die weitere Fahrplangestaltung einbringen.

Land fordert Ausbau des Angebots

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sieht die neuen Halte als Schritt in die richtige Richtung. Sie fordert allerdings, dass die Flughafenverbindungen künftig dauerhaft im regulären Fahrplan verankert und deutlich ausgebaut werden. „Unser Flughafen ist ein wichtiger Teil des steirischen Wirtschaftsstandortes und braucht eine attraktive Anbindung an die Bahn“, betont Khom. Die Verbindungen müssten sich an den Bedürfnissen der Reisenden orientieren und den Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreichbar machen. Eine gute Bahnanbindung könnte laut den Verantwortlichen dazu beitragen, das Einzugsgebiet des Flughafens zu vergrößern und zusätzliche Nachfrage zu schaffen. Gerade angesichts steigender Kosten und schwieriger internationaler Rahmenbedingungen für den Luftverkehr sei es wichtig, den Standort Graz zu stärken. Ziel von Land und Flughafen ist es daher, die Abstimmung zwischen Bahn- und Flugverkehr weiter zu verbessern. Die ersten Halte ab Dezember sollen dafür eine Grundlage schaffen.