Rechnungshof kritisiert Grazer Sparpläne: Einsparungen reichen nicht aus

Die Stadt Graz stand finanziell bereits 2024 unter erheblichem Druck. Damals reichten die laufenden Einnahmen, etwa aus Steuern und Gebühren, nicht mehr aus, um sämtliche Ausgaben für Personal, Sachleistungen, Transfers und Finanzierung zu decken. Im September 2026 verhängte die Stadt wegen Liquiditätsengpässen eine Haushaltssperre. Der Rechnungshof kommt in seinem nun veröffentlichten Bericht zu den Konsolidierungsmaßnahmen der Landeshauptstadt zum Schluss, dass die bisherigen Pläne nicht ausreichen. Die Stadt müsse ihre Aufgaben und Leistungen grundlegend überprüfen und strukturelle Veränderungen vornehmen.

Finanzschulden stiegen um 39 Prozent

Im überprüften Zeitraum von 2021 bis 2024 fiel das Ergebnis des Grazer Ergebnishaushalts, mit Ausnahme von 2022, durchgehend negativ aus. 2024 lag das Nettoergebnis ohne Eigenbetriebe bei minus 198,41 Millionen Euro. Auch die Finanzschulden nahmen deutlich zu: Sie stiegen von rund 1,52 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 2,11 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das entspricht einem Plus von rund 39 Prozent. Zwar beschloss Graz bereits im Mai 2024 einen Maßnahmenkatalog, um Ausgaben zu senken und Einnahmen zu erhöhen. Nach Einschätzung des Rechnungshofs war das geplante Einsparungsvolumen jedoch zu gering, um mittelfristig ein ausgeglichenes operatives Finanzergebnis zu erreichen.

Hohe Zahlungen an Beteiligungen

Ein wesentlicher Kostenfaktor sind die Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt, die gemeinsam mit der Verwaltung unter dem Begriff „Haus Graz“ zusammengefasst werden. Dazu zählen unter anderem die Holding Graz und Wohnen Graz. Allein an die Holding Graz überwies die Stadt zwischen 2021 und 2024 rund 318,58 Millionen Euro. Für die Jahre 2025 bis 2030 sind weitere 586,27 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt rechnet Graz für den Zeitraum von 2021 bis 2030 mit Transferzahlungen an Beteiligungen und Eigenbetriebe von rund 1,466 Milliarden Euro. Der Rechnungshof empfiehlt, die Aufgaben dieser Organisationen stärker auf die verpflichtenden Leistungen der Stadt auszurichten. Außerdem sollten Strukturen überprüft und mögliche Einsparungen genutzt werden.

Altstadtbim und freiwillige Leistungen im Fokus

Das Angebot der Stadt umfasst neben grundlegenden kommunalen Aufgaben auch freiwillige Leistungen. Dazu zählen etwa die kostenlosen Straßenbahnfahrten durch die Grazer Altstadt, Zuschüsse zum KlimaTicket sowie Sponsorings für Kultur- und Sportveranstaltungen. Für die Förderung von KlimaTickets gab Graz von 2021 bis 2024 insgesamt 9,32 Millionen Euro aus. Der Rechnungshof empfiehlt, das Leistungsangebot kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verkleinern. Als mögliche Ansätze nennt er unter anderem die Reduktion freiwilliger Leistungen und Sponsorings, eine Straffung des Beteiligungsportfolios sowie die Überprüfung von Mehrfachgeschäftsführungen. Auch kommunale Immobilien und ungenutzte Grundstücke könnten zu marktüblichen Preisen vermietet werden.

Stadtregierung verweist auf bereits geplante Maßnahmen

Die Grazer Koalition sieht sich durch den Bericht in ihrem Konsolidierungskurs bestätigt. Mehrere Empfehlungen würden bereits umgesetzt oder vorbereitet, heißt es vonseiten der Stadt. Im Juni habe der Gemeinderat einen Strategiebericht beschlossen, der bis 2028 eine finanzielle Verbesserung von 65 Millionen Euro vorsieht. Bei Investitionen gilt demnach ein durchschnittlicher Rahmen von höchstens 150 Millionen Euro pro Jahr, ausgenommen vollständig eigenfinanzierte Projekte. Zu den geplanten Maßnahmen zählen eine Neuausrichtung des Sponsorings, die Überprüfung von Mieteinnahmen bei Sportstätten sowie der Abbau von Doppelgeschäftsführungen. Außerdem sollen im Verwaltungsbereich frei werdende Stellen im Magistrat und bei der Holding Graz zu 25 Prozent nicht nachbesetzt werden. Auch die kostenlosen Fahrten mit der sogenannten Altstadtbim sollen laut aktuellem Maßnahmenpaket mit 1. Jänner 2027 eingestellt werden. Beim Jobticket für Beschäftigte des „Haus Graz“ ist ein einkommensabhängiges Zuschussmodell vorgesehen. Der Klimaticket-Zuschuss wird laut Stadtregierung ebenfalls auf seine Wirkung und Finanzierbarkeit geprüft. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont, dass die Stadt weiter sparen müsse, dabei aber wichtige Angebote und grundlegende Leistungen erhalten bleiben sollten. Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) spricht sich für gezielte Einsparungen statt pauschaler Kürzungen aus. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) kündigt an, die Empfehlungen des Rechnungshofs Schritt für Schritt aufzugreifen.

Opposition fordert Konsequenzen

NEOS-Gemeinderat und Kontrollausschussvorsitzender Alexis Pascuttini will den Bericht in einer außerordentlichen Sitzung des Kontrollausschusses behandeln lassen. Ein mit der Prüfung vertrauter Vertreter des Rechnungshofs soll die Ergebnisse am 5. November 2026 vorstellen. Pascuttini fordert, die Empfehlungen Punkt für Punkt aufzuarbeiten und die notwendigen Konsequenzen transparent zu diskutieren. Kritik kommt auch von der ÖVP. Clubobfrau Anna Hopper sieht in dem Bericht ein Ergebnis der bisherigen Budgetpolitik und wirft der Koalition vor, notwendige Strukturreformen verzögert zu haben. Statt einzelner Kürzungen brauche es einen umfassenden Reformprozess mit klaren Prioritäten und verbindlichen Zielen. Der Rechnungshof hält fest, dass Gemeinden generell durch schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen belastet sind. Für Graz komme die zusätzliche Belastung durch das steirische Pflege- und Sozialleistungsfinanzierungsgesetz hinzu. Zugleich fordert der Bericht, die Eigeninitiative der Stadt zu verstärken und die Konsolidierung mit wirksamen Maßnahmen voranzutreiben.