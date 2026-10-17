Grazer Derby am Sonntag: Hier kommt es zu Sperren und Einschränkungen

Am Sonntag wird Graz wieder zur Derby-Stadt: Sturm trifft auf den GAK. Doch nicht nur auf dem Rasen geht es rund. Straßensperren, ein Fanmarsch und Einschränkungen bei den Öffis sorgen für Änderungen im Verkehr.

Das Grazer Derby zwischen Sturm und GAK sorgt am Sonntag für Straßensperren und Einschränkungen bei den Öffis rund um das Stadion Liebenau.

Das Grazer Derby zwischen Sturm und GAK sorgt am Sonntag für Straßensperren und Einschränkungen bei den Öffis rund um das Stadion Liebenau.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, steigt um 17 Uhr das Grazer Stadtderby zwischen dem SK Sturm und dem GAK 1902 im Stadion Liebenau. Das Fußballspiel hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in Graz. Bereits ab 13 Uhr wird die Liebenauer Hauptstraße zwischen der Liebenauer Tangente und der Karl-Huber-Gasse in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperre gilt bis 23 Uhr. Rund um das Stadion wird außerdem von 10 Uhr bis Mitternacht ein polizeilich verordneter Sicherheitsbereich eingerichtet.

Fanmarsch durch Graz

Auch abseits des Stadions müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die GAK-Fans starten gegen 14 Uhr ihren Fanmarsch vom Kaiser-Josef-Platz. Von dort ziehen sie über die Münzgrabenstraße zum Stadion Liebenau. Während des Marsches kann es zu Behinderungen und Einschränkungen auf mehreren Öffi-Linien kommen. Betroffen sind die Linie 23 am Dietrichsteinplatz, die Linien 16 und 66 in der Münzgrabenstraße sowie die Straßenbahnlinie 4 im Bereich des Stadions.

Zusätzliche Bim fährt

Für die Anreise zum Derby sind zusätzliche Straßenbahnen vorgesehen. Die Linie 4 fährt grundsätzlich weiterhin nach Liebenau. Zwischen etwa 15.30 und 17 Uhr werden zudem drei zusätzliche Straßenbahnen vom Jakominiplatz zum Stadion eingesetzt. Laut Holding Graz sollte der Straßenbahnbetrieb weitgehend funktionieren, allerdings kann es durch den Fanmarsch und polizeiliche Maßnahmen zu Anhaltungen kommen. Für den Fall, dass die Polizei den Bereich rund um das Stadion sperrt, stehen Ersatzbusse bereit. Diese würden vom Jakominiplatz über die Raiffeisenstraße nach Liebenau und wieder zurück fahren.

©Holding Graz/Watzinger Zum Grazer Derby sind zusätzliche Bims unterwegs. Dennoch kann es auf der Linie 4 durch den Fanmarsch und polizeiliche Maßnahmen zu Verzögerungen kommen.

Heimreise nach dem Derby

Auch für die Rückfahrt nach dem Spiel haben die Graz Linien zusätzliche Fahrzeuge eingeplant. Ab etwa 19 Uhr stehen beim Stadion Liebenau sechs zusätzliche Straßenbahnen und drei Gelenkbusse bereit. Sie sollen die Fans zusätzlich zu den regulären Fahrten der Linie 4 zurück in die Stadt bringen. Wer nicht zum Derby unterwegs ist, sollte den Bereich allerdings möglichst meiden. Die Polizei rät, ab 15 Uhr das Gebiet rund um das Stadion Liebenau, die Liebenauer Tangente und die Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu umfahren beziehungsweise zu meiden.