„Jetzt leiste ich mehr als früher“: Vom Kardiologen zur Ayurveda

Jahrelang behandelte Dr. Rainer Picha in Graz schwer kranke Menschen. Heute setzt der ehemalige Kardiologe auf Ayurveda und wünscht sich, dass mehr Menschen nicht erst in letzter Verzweiflung zu ihm kommen.

Dr. Rainer Picha hat Herzinfarkte behandelt, Menschen auf der Intensivstation betreut und jahrelang im Spital gearbeitet. Doch je länger er als Kardiologe tätig war, desto stärker beschäftigte ihn eine Frage: Warum behandeln wir Krankheiten erst, wenn sie bereits ausgebrochen sind? Heute führt der Arzt eine Ayurveda-Praxis in der Ragnitzstraße.

„Erfahrung gibt Sicherheit“

„Ich habe mich schon früh für verschiedene komplementärmedizinische Gebiete interessiert“, erzählt Dr. Rainer Picha. Ayurveda sei bereits tausende Jahre alt, es gebe Aufzeichnungen, die schon lange erprobt seien. „Erfahrung gibt Sicherheit.“ Für den Arzt ist die jahrtausendealte Heilkunde kein Widerspruch zur modernen Medizin, sondern eine mögliche Ergänzung.

Ayurvedische Medizin seit 1992

1992 begann Dr. Picha seine Ausbildung in ayurvedischer Medizin in Wien, Graz, Holland und Indien. Mehrere Jahre lang arbeitete er direkt mit ayurvedischen Ärzten, den sogenannten Vaidyas, zusammen. Drei große Indienreisen gaben ihm einen authentischen Einblick in die Heimat der Ayurveda-Medizin. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Maharishi Vedischen Universität in Holland und entwickelt dort gemeinsam mit führenden Vaidyas Lehrpläne für ein integratives Medizinstudium.

©Dr. Picha Dr. Picha fand nach der Tätigkeit als Oberarzt am LKH Graz die Erfüllung in seiner ayurvedischen Praxis

„Ayurveda hat eine lange Tradition“

„Was mich als Kardiologe nach zwölf Jahren im Spital immer gestört hat: Es war klar, dass man Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen könnte“, erinnert sich der Arzt. Schlaganfall und Herzinfarkt seien in Österreich die häufigsten Todesursachen. „Man würde sich viel ersparen, wenn man nach vedischen Prinzipien leben würde.“ Es sei schade, dass viele Ayurveda als primitiv einstufen, obwohl es eine so lange Tradition habe.

Vedische Klänge in der Intensivstation

Der 1960 in Wien geborene Arzt promovierte 1984 an der Medizinischen Universität Wien zum Doktor der gesamten Heilkunde. Seine Facharztausbildung für Innere Medizin schloss er 1993 ab, 1995 folgte das Zusatzfach Kardiologie an der 2. Medizinischen Abteilung des LKH Graz. Bis 1996 war er dort als Oberarzt tätig und hat schon damals den Patienten in der Intensivstation vedische Klänge vorgespielt.

Große gesundheitliche Fortschritte

„Ich sehe die moderne Medizin als etwas Sinnvolles und Wichtiges an“, betont Dr. Picha. Auch er schickt Patienten ins Krankenhaus, weil Ayurveda in manchen Fällen nur nur unterstützend wirken könne. „Eine Herzklappe muss allerdings operativ erneuert werden, da kann man mit Ayurveda nicht viel machen.“ Anders bei entzündlichen Darmerkrankungen: „Es gibt Patienten, die mit ayurvedischer Begleitung keine Medikamente mehr benötigen.“ Andere bräuchtenzumindest weniger Medikamente. „Aber das ist ja auch schon ein großer Fortschritt“, sagt der Arzt.

„Das Leben folgt einem Rhythmus“

Für Dr. Picha ist die Ernährung maßgeblich für die Gesundheit verantwortlich. Auch das zyklische Leben spielt eine große Rolle. Der Fachausdruck dafür lautet: Chronobiologie. Und diese findet auch in der westlichen Medizin langsam Gehör. „Wann esse ich? Wann schlafeich? Das Leben folgt einem Rhythmus.“ Viele dieser alten Prinzipien werden von der modernen Medizin gerade erst entdeckt. „Etwa die Transzendentale Meditation“, fügt der Arzt hinzu. „Diese Meditation praktiziere ich selbst schon sehr lange. Und seit kurzem hält sie evidenzbasiert in die Wissenschaft Einzug.“

Mehr als Öl-Massagen

Das Interesse an Ayurveda nehme allgemein zu, nimmt Dr. Picha wahr. „Zumindest kennt man den Begriff Ayurveda inzwischen.“ Viele verbinden damit allerdings noch immer „Öl-Massagen und sonst nichts“. In Wahrheit beschäftigen sich diese Lehren aber mit viel mehr. Im Grunde mit dem gesamten Leben. Das Sthapatya Veda speziell mit der Architektur.

„Habe mein Haus nach vedischen Prinzipien bauen lassen“

Das Heim sei demnach wie eine zweite Haut für den Menschen. Deshalb hat Dr. Picha sein Haus auf Grundlage dieser Prinzipien bauen lassen. „Ein Lichtschacht geht nun vom Dach bis hinunter in den Keller“, erzählt er. Ähnlich wie der Zentralkanal des menschlichen Rückenmarks. „Die Baufirma wollte sogar Bilder davon für ihren Prospekt.“

„Arbeit erfüllt mich“

Abschließend rät der Arzt zu einem geregelten Rhythmus, denn der Körper funktioniere wie ein Uhrwerk. Das sei ein großer Teil der ayurvedischen Medizin: frisch zubereitetes Essen, Meditation und regelmäßige Kuren, um den Körper zu reinigen. „Viele kommen aus letzter Verzweiflung mit schweren Krankheitsbildern zu mir.“ Dr. Picha wünscht sich, dass mehr junge Menschen den Weg in seine Praxis finden, bevor es so weit ist. Für sich selbst hat er in der Ayurveda-Medizin nicht nur einen neuen Beruf gefunden, sondern eine tiefere Erfüllung: „Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich für die Menschen mehr leiste, als ich es früher getan habe.“