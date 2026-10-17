Seit 1910 in Familienhand: Grazer Traditionshotel ausgezeichnet

Das Hotel Weitzer in Graz wurde mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Bei einem Festakt am Freitag, dem 16. Oktober, wurde nicht nur die lange Geschichte des Hauses gefeiert, sondern auch ein 80. Geburtstag.

Eine besondere Ehre für das Hotel Weitzer in Graz: Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, wurde dem Traditionsbetrieb das Steirische Landeswappen verliehen. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) überreichte die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts an Eigentümer Florian Weitzer. Damit würdigt das Land Steiermark die regionale Verwurzelung, die langjährige Geschichte und die unternehmerischen Leistungen des Hotels. Rund 60 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie Mitglieder der Familie Weitzer waren bei der Feier dabei.

Geschichte seit 1680

Die Geschichte des Hauses reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Bereits 1680 wurde an diesem Standort direkt an der Mur ein Gastbetrieb erwähnt. Im Jahr 1872 entstand daraus das Hotel Florian, bevor Johann Weitzer das Haus 1910 übernahm und ihm seinen heutigen Namen gab. Seit mehr als 115 Jahren wird das Hotel von der Familie Weitzer geführt. Auch Kunasek ging bei seiner Rede auf die lange Geschichte ein: „Wir schauen auf eine jahrhundertealte Tradition der Gastfreundschaft zurück, deren Wurzeln tief in der Grazer Historie verankert sind. Doch eine Chronik wird erst dann zu einer lebendigen Erfolgsgeschichte, wenn Menschen sie mit Herzblut füllen.“

©Paul Oberndorfer | Seit 1910 wird das Hotel Weitzer von der Familie geführt. Nun wurde das Grazer Traditionshaus für seine besonderen Leistungen ausgezeichnet.

Blick in die Zukunft

Doch nicht nur die Vergangenheit des Hotels stand bei der Verleihung im Mittelpunkt. Auch in den vergangenen Jahren wurde das Haus weiterentwickelt. Ein Großteil der Zimmer wurde zur „Dream Machine“ umgestaltet, ebenso wurde das Restaurant Der Steirer neu gestaltet. Darüber hinaus investiert der Betrieb in nachhaltiges Wirtschaften und die Ausbildung junger Menschen. Seit 1991 wurden insgesamt 386 Lehrlinge im Hotel Weitzer ausgebildet, derzeit beschäftigt das Unternehmen 116 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für Eigentümer Florian Weitzer ist die Auszeichnung deshalb auch mit Verantwortung verbunden: „Das Landeswappen ist für uns eine große Ehre und zugleich ein Auftrag“.

Geburtstag gefeiert

Neben der Verleihung des Landeswappens gab es bei dem Festakt noch einen weiteren Grund zum Feiern. Friederike Weitzer beging ihren 80. Geburtstag. Damit wurde die Ehrung des Familienbetriebs zugleich zu einem persönlichen Festtag. Auch beim Essen blieb man der Steiermark treu: Das Restaurant Der Steirer servierte unter anderem Backhendl, Tafelspitz, Käferbohnen und Apfelstrudel. So standen bei der Feier sowohl die Geschichte des Grazer Hotels als auch die Familie Weitzer im Mittelpunkt.