Strom für 40.000 Haushalte: 95 Jahre altes Murkraftwerk ist jetzt das stärkste an der Mur

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde das Murkraftwerk Laufnitzdorf in Frohnleiten modernisiert. Dank neuer Turbinen und Generatoren kann es künftig Strom für rund 40.000 Haushalte erzeugen.

LR Willibald Ehrenhöfer, Bürgermeisterin Eva Schmidinger (Pernegg), Achim Kaspar (COO und Mitglied im VERBUND-Vorstand, Bereich Wasserkraft), die Enkelin des steirischen Turbinen-Erfinders Viktor Kaplan Gerlind Weber, LH Mario Kunasek, Projektleiter Franz Mandl, Michael Amerer (Vorstandsdirektor der VERBUND-Austrian Hydro Power AG), Bürgermeister Johannes Wagner (Frohnleiten) und Karl Heinz Gruber (Geschäftsführer aller VERBUND-Wasserkraftunternehmen in Österreich und Deutschland) bei der Eröffnung. (V.l.)

LR Willibald Ehrenhöfer, Bürgermeisterin Eva Schmidinger (Pernegg), Achim Kaspar (COO und Mitglied im VERBUND-Vorstand, Bereich Wasserkraft), die Enkelin des steirischen Turbinen-Erfinders Viktor Kaplan Gerlind Weber, LH Mario Kunasek, Projektleiter Franz Mandl, Michael Amerer (Vorstandsdirektor der VERBUND-Austrian Hydro Power AG), Bürgermeister Johannes Wagner (Frohnleiten) und Karl Heinz Gruber (Geschäftsführer aller VERBUND-Wasserkraftunternehmen in Österreich und Deutschland) bei der Eröffnung. (V.l.)

Das Murkraftwerk Laufnitzdorf in Frohnleiten hat eine umfassende Erneuerung hinter sich. Insgesamt 65 Millionen Euro investierte der VERBUND in die Modernisierung der 95 Jahre alten Anlage. Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, wurde das Kraftwerk nach zweijähriger Bauzeit feierlich wiedereröffnet. Mit den neuen Turbinen und Generatoren steigt die Leistung um mehr als 30 Prozent. Damit ist Laufnitzdorf nun das erzeugungsstärkste Wasserkraftwerk an der gesamten Mur.

Strom für 40.000 Haushalte

Durch die Modernisierung kann das Kraftwerk künftig den Jahresstrombedarf von rund 40.000 Haushalten decken. Es handelt sich dabei um die größte Kraftwerksrevitalisierung der Steiermark. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht darin einen wichtigen Schritt für die heimische Energieversorgung. „Eine sichere und verlässliche Energieversorgung ist entscheidend für die Zukunft unseres Landes“, betont er. Die Investition soll laut Kunasek nicht nur die Stromversorgung stärken, sondern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung sichern.

Eine lange Geschichte

Das Kraftwerk Laufnitzdorf zählt zu den ältesten Anlagen im Kraftwerkspark des VERBUND. Einst war es sogar das größte Laufwasserkraftwerk Österreichs. Vor beinahe 100 Jahren begleitete der steirische Erfinder Viktor Kaplan hier persönlich den Einbau der von ihm entwickelten Turbinen. Heute kommen Kaplan-Turbinen in allen großen Laufwasserkraftwerken zum Einsatz. Bei der feierlichen Wiedereröffnung war auch Kaplans Enkelin Gerlind Weber anwesend.

Investitionen in Wasserkraft

Die Modernisierung in Frohnleiten ist Teil der laufenden Investitionen in die steirische Wasserkraft. Die VERBUND-Kraftwerksgruppe Steiermark umfasst insgesamt 43 Wasserkraftwerke, darunter 36 Laufkraftwerke und sieben Speicherkraftwerke. Seit mehr als 20 Jahren wird neben dem Neubau auch gezielt in die Erneuerung bestehender Anlagen investiert. Dadurch sollen die Kraftwerke effizienter werden und mehr Strom erzeugen können.

Bedeutung für Betriebe

Bei der Eröffnung waren neben Landeshauptmann Mario Kunasek auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, Vertreter des VERBUND und Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner vor Ort. Ehrenhöfer verwies dabei auf die Bedeutung einer sicheren und leistbaren Energieversorgung für die steirische Wirtschaft. „Wir können nicht über einen starken Wirtschaftsstandort Steiermark sprechen, ohne auch über eine sichere und leistbare Energieversorgung zu reden.“ Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei eine leistungsfähige Energiewirtschaft eine wichtige Grundlage für die Betriebe und den Erhalt von Arbeitsplätzen.