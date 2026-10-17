„Du bist nicht allein!“: Graz rückt seelische Gesundheit in den Fokus

Unter dem Motto „Du bist nicht allein!“ drehte sich am 15. Oktober in der Arbeiterkammer Graz alles um die seelische Gesundheit. Über 300 Menschen nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen.

Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, stand in der Arbeiterkammer Graz die seelische Gesundheit im Mittelpunkt. Zahlreiche Einrichtungen, Organisationen und Initiativen waren vor Ort, um ihre Unterstützungsangebote vorzustellen. Dabei konnten sich die Besucher über verschiedene Hilfsmöglichkeiten informieren, Fragen stellen und persönliche Anliegen ansprechen. Mehr als 300 Menschen nahmen das Angebot wahr.

„Du bist nicht allein!“

Unter dem Motto „Du bist nicht allein!“ ging es an diesem Tag aber nicht nur um Informationen, sondern auch um den persönlichen Austausch. Die Veranstaltung zeigte, wie vielfältig die Unterstützungsangebote in Graz sind. Gleichzeitig sollte sie dazu beitragen, psychische Erkrankungen aus der Tabuzone zu holen und Gespräche darüber zu fördern.

Dank an Mitwirkende

Auch der Grazer Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) bedankte sich bei allen Beteiligten: „Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, engagierten Einrichtungen und Initiativen, die diesen Tag möglich gemacht haben. Vor allem aber auch für ihre tägliche Arbeit, mit der sie Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleiten, unterstützen und ihnen zur Seite stehen“.