204. Grazer Derby am Sonntag: GAK will 20 Jahre Durststrecke beenden

Am Sonntag wird Graz wieder zur Fußball-Hochburg: Sturm und GAK treffen zum 204. Mal aufeinander. Während die Schwarzen ihren neunten Derbysieg in Folge anpeilen, wollen die Roten eine fast 20-jährige Durststrecke beenden.

Am Sonntag, dem 18. Oktober, um 17 Uhr steht Graz wieder ganz im Zeichen des Fußballs. Im Stadion Liebenau treffen der SK Sturm Graz und der GAK zum insgesamt 204. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Rund 17.000 Fans werden erwartet, wenn Schwarz-Weiß und Rot um die Vorherrschaft in der Stadt kämpfen. Die jüngere Derby-Geschichte spricht klar für Sturm: Acht Stadtduelle in Folge konnten die Schwoazn gewinnen. Der GAK hingegen wartet seit dem 11. November 2006 auf einen Derbysieg. Damals setzten sich die Roten bei einem Sturm-Heimspiel mit 2:0 durch.

Beide mit Rückenwind

Die Ausgangslage verspricht Spannung. Sturm geht als Tabellenvierter mit 14 Punkten aus acht Runden ins Stadtduell und feierte in der Liga zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen die Wiener Austria. Dazu kommt die beeindruckende Derbyserie, die am Sonntag weiter wachsen soll. Doch auch beim GAK läuft es derzeit rund: Seit Trainer Gerald Scheiblehner übernommen hat, sind die Roten in fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Zwei Siege und drei Unentschieden stehen zu Buche. Zuletzt erkämpfte sich der GAK ein 0:0 gegen Salzburg und verzeichnete in der zweiten Halbzeit sogar 13:3 Torschüsse.

Klare Ansagen

Bei Sturm lässt Trainer Fabio Ingolitsch keinen Zweifel daran, welches Ergebnis er erwartet. „Es geht am Sonntag darum, dass wir als Sturm Graz gegen den GAK gewinnen wollen – gewinnen müssen.“ Nach dem internationalen Einsatz gegen Bournemouth bleibt den Schwarz-Weißen nur wenig Vorbereitungszeit. Beim GAK geht man das Stadtduell gelassener an. „Ich bin ein Trainer, der lieber nach dem Spiel über Spiele redet als vorher“, erklärt GAK-Coach Gerald Scheiblehner. Einen eigenen Derby-Schwerpunkt gab es bei den Roten in der Trainingswoche bewusst nicht. Personell fehlt lediglich der verletzte Ismael Guerti.

116 Jahre Rivalität

Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie viel Tradition in diesem Duell steckt. Am 25. September 1910 standen sich Sturm und GAK erstmals gegenüber. In bisher 203 Pflichtspiel-Derbys feierten die Schwarzen 86 Siege, die Roten gingen 68-mal als Gewinner vom Platz. Weitere 49 Begegnungen endeten unentschieden. Auch abseits des Rasens schrieb das Derby Geschichte: Ab 1968 wetteten Grazer Fleischhauer auf den Ausgang der Spiele. Die Verlierer mussten unter anderem Hammel durch die Stadt schleppen oder Weinfässer rollen. Am Sonntag geht es zwar nicht um solche Wetteinsätze, dafür aber um die nächste Derby-Geschichte.

Fans feiern mit

Schon vor dem Anpfiff wird sich die Rivalität in der Stadt bemerkbar machen. Die GAK-Fans treffen sich ab 12 Uhr am Kaiser-Josef-Platz, wo Getränke und ein eigener Derby-Fanschal angeboten werden. Das GAK-Kartenkontingent für die Sektoren 22 bis 26 ist bereits ausverkauft. Auch für die Sturm-Anhänger gibt es vor dem Spiel eine Aktion: Bei der SturmBar am Stadionvorplatz kosten Bier und Spritzer zwischen 13 und 15 Uhr jeweils 3,90 statt 5,20 Euro. Um 17 Uhr gehört die Bühne schließlich den Spielern beider Mannschaften. Dann entscheidet sich, ob Sturm seinen neunten Derbysieg in Folge feiert oder der GAK seine lange Durststrecke beendet.