Runder Tisch in Graz: Bessere Vernetzung für geflüchtete Ukrainer

Welche Möglichkeiten gibt es, die Integration von geflüchteten Ukrainern in den Arbeitsmarkt zu verbessern? Warum nutzen Unternehmen das Potenzial gut ausgebildeter, sprachlich versierter Ukrainer nicht in größerem Umfang? Wird erkannt, dass diese Fachkräfte später auf dem ukrainischen Markt eingesetzt und diesen bearbeiten werden können? Gibt es die Möglichkeit Mentoringprogramme auszudehnen? Für welche Unternehmen ist die Ukraine interessant? Mit diesen Kernfragen und vielen mehr haben sich heute Vormittag im Lendhafen verschiedenste Vertreter und Experten aus dem Bereich „Arbeitsmarktpolitik & Integration“ auseinandergesetzt.

Runder Tisch zum Thema: „Chancen für Unternehmen durch Beschäftigung in Graz lebender Ukrainer“

Nach einer kurzen Darstellung der aktuellen Situation stand vor allem der Vortrag von DI Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator für den Wiederaufbau der Ukraine, im Fokus. Er gab Einblicke in die Situation der Ukraine und die Möglichkeiten für österreichische Unternehmen im Rahmen des Wiederaufbaus. Für diese Unternehmen, die sich in der Ukraine neu ansiedeln möchten, könnten ukrainische Flüchtlinge als Beschäftigte eine wichtige Brückenfunktion einnehmen, da sie mit ihrem Wissen, ihren Sprachkenntnissen und dem Blick fürs Land die Unternehmen unterstützen könnten. Nach wie vor stehen geflüchtete Ukrainer:innen vor dem Problem der Anerkennung ihrer Ausbildungen, da die Ausbildungen nicht eins zu eins mit österreichischen Ausbildungen vergleichbar sind. Hervorgehoben werden kann jedoch sehr klar, dass das Ausbildungsniveau sehr hoch ist – zudem ist der Abschluss hinsichtlich Schnelligkeit und Sprachniveau bei Deutschkursen äußerst positiv hervorzuheben. Es braucht ein verstärktes Netzwerk – einen sogenannten „Contact Point“, um die Verknüpfung zwischen Ukrainer:innen und Wirtschaftsbetrieben, die das Potenzial in der Ukraine nutzen möchten, herzustellen und diese Informationen in der ukrainischen Gemeinschaft breiter zu streuen.