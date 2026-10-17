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/ ©Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung
Industriellenvereinigung, AMS, CINT, Vereins für Bildung und Management „inspire“, Integrationsreferates sowie Referates für „Arbeit und Beschäftigung“ der Stadt Graz, Abteilung „Soziales, Arbeit und Integration“ des Landes Steiermark, interkulturellen Beratungs- und Therapiezentrums „Zebra“ und des Österreichischer Integrationsfonds
Am Diskurs teilgenommen haben Vertreter der/des: Industriellenvereinigung, AMS, CINT, Vereins für Bildung und Management „inspire“, Integrationsreferates sowie Referates für „Arbeit und Beschäftigung“ der Stadt Graz, Abteilung „Soziales, Arbeit und Integration“ des Landes Steiermark, interkulturellen Beratungs- und Therapiezentrums „Zebra“ und des Österreichischer Integrationsfonds.
Graz
17/10/2026
Arbeitsmarkt

Runder Tisch in Graz: Bessere Vernetzung für geflüchtete Ukrainer

Bei einem Runden Tisch im Graz Lendhafen berieten Experten darüber, wie in Graz lebende Ukrainer besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

von Anja Mandler
2 Minuten Lesezeit(297 Wörter)
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Welche Möglichkeiten gibt es, die Integration von geflüchteten Ukrainern in den Arbeitsmarkt zu verbessern? Warum nutzen Unternehmen das Potenzial gut ausgebildeter, sprachlich versierter Ukrainer nicht in größerem Umfang? Wird erkannt, dass diese Fachkräfte später auf dem ukrainischen Markt eingesetzt und diesen bearbeiten werden können? Gibt es die Möglichkeit Mentoringprogramme auszudehnen? Für welche Unternehmen ist die Ukraine interessant? Mit diesen Kernfragen und vielen mehr haben sich heute Vormittag im Lendhafen verschiedenste Vertreter und Experten aus dem Bereich „Arbeitsmarktpolitik & Integration“ auseinandergesetzt.

Runder Tisch zum Thema: „Chancen für Unternehmen durch Beschäftigung in Graz lebender Ukrainer“

Nach einer kurzen Darstellung der aktuellen Situation  stand vor allem der Vortrag von DI Wolfgang Anzengruber, Regierungskoordinator für den Wiederaufbau der Ukraine, im Fokus. Er gab Einblicke in die Situation der Ukraine und die Möglichkeiten für österreichische Unternehmen im Rahmen des Wiederaufbaus. Für diese Unternehmen, die sich in der Ukraine neu ansiedeln möchten, könnten ukrainische Flüchtlinge als Beschäftigte eine wichtige Brückenfunktion einnehmen, da sie mit ihrem Wissen, ihren Sprachkenntnissen und dem Blick fürs Land die Unternehmen unterstützen könnten. Nach wie vor stehen geflüchtete Ukrainer:innen vor dem Problem der Anerkennung ihrer Ausbildungen, da die Ausbildungen nicht eins zu eins mit österreichischen Ausbildungen vergleichbar sind. Hervorgehoben werden kann jedoch sehr klar, dass das Ausbildungsniveau sehr hoch ist – zudem ist der Abschluss hinsichtlich Schnelligkeit und Sprachniveau bei Deutschkursen äußerst positiv hervorzuheben. Es braucht ein verstärktes Netzwerk – einen sogenannten „Contact Point“, um die Verknüpfung zwischen Ukrainer:innen und Wirtschaftsbetrieben, die das Potenzial in der Ukraine nutzen möchten, herzustellen und diese Informationen in der ukrainischen Gemeinschaft breiter zu streuen.  

Walter Slupetzky (Quintessenz), Andrea Darvishzadeh (Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung), Andrea Keimel (Leiterin der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung), DI Wolfgang Anzengruber, Stefan Kaltenegger (B-Mobility)
©Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung
Walter Slupetzky (Quintessenz), Andrea Darvishzadeh (Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung), Andrea Keimel (Leiterin der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung), DI Wolfgang Anzengruber, Stefan Kaltenegger (B-Mobility)
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