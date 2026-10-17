Sparpaket in Graz: Aufsichtsräte verkleinert und neu besetzt

Im Zuge des städtischen Sparkurses verkleinert die Grazer Koalition aus KPÖ und Grünen die Aufsichtsräte der städtischen Beteiligungen. Die Entscheidung über die Neubesetzungen fällt im nächsten Gemeinderat.

Im Rahmen der laufenden Budget-Konsolidierungsmaßnahmen hat die Grazer Stadtregierung im September ein erstes Sparpaket beschlossen. Teil dieses Pakets ist die Verkleinerung der Aufsichtsräte in den städtischen Betrieben. Der Beschluss für die neuen Entsendungen soll in der kommenden Gemeinderatssitzung gefasst werden.

Ein Drittel weniger Mandate in den Kontrollgremien

Die Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird um etwa ein Drittel von 84 auf 57 Personen reduziert. In der Holding Graz schrumpft das Gremium von 15 auf 8 Mitglieder, wobei fünf von der Stadt und drei von der Belegschaft gestellt werden. Bei der Gebäudeverwaltung GBG sinkt die Zahl von 14 auf 8 Aufsichtsräte. Der Aufsichtsrat der ITG wird komplett aufgelöst, da dort bereits ein Beirat existiert. In den großen Aufsichtsräten wie Holding, GBG, MCG sowie Graz Museum & Kindermuseum sind weiterhin alle Gemeinderatsklubs vertreten.

Erste Frau an der Spitze des Holding-Aufsichtsrats

Mit den Neubesetzungen übernimmt mit der ehemaligen Klubobfrau Ina Bergmann erstmals eine Frau den Vorsitz im Aufsichtsrat der Holding Graz. KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada betont: „Besonders stolz sind wir darauf, dass mit unserer ehemaligen Klubobfrau Ina Bergmann, erstmals eine Frau Vorsitzende im Aufsichtsrat der Holding Graz ist.“ Die Stadt Graz hat sich bereits 2022 per Beschluss dazu verpflichtet, mindestens 40 Prozent der Aufsichtsratssitze mit Frauen zu besetzen. Angestrebt wird eine ausgeglichene Vertretung von Frauen und Männern.