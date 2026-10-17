Uni-Budgetkürzungen: Sparhammer bedroht Forschung und Arbeitsplätze

Die Sorge an Österreichs Universitäten wächst: Bis Ende Oktober muss die Bundesregierung das Budget für die Jahre 2028 bis 2030 festlegen. Derzeit stehen 15,5 Milliarden Euro für alle Universitäten im Raum. Die Universitätenkonferenz hat allerdings einen Finanzierungsbedarf von 18 Milliarden Euro errechnet. Aufgrund gestiegener Kosten würde das geplante Budget laut Universitäten sogar einer faktischen Kürzung von rund einer Milliarde Euro entsprechen. Der Rektor der Universität Graz, Peter Riedler, schlägt deshalb Alarm. „Uns allen ist bewusst, dass wir in budgetär herausfordernden Zeiten leben“, erklärt er. Einsparungen seien zwar notwendig und möglich, dürften aber nicht jene Strukturen gefährden, die über viele Jahre mühsam aufgebaut wurden.

20.000 Arbeitsplätze und Milliarden an Wertschöpfung

Besonders für die Steiermark könnten die Einschnitte schwerwiegende Folgen haben. Mit einer Forschungsquote von 5,3 Prozent liegt das Bundesland österreichweit an der Spitze. Die steirischen Universitäten erwirtschaften jährlich rund 1,25 Milliarden Euro an Wertschöpfung und sichern etwa 20.000 Arbeitsplätze. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen. Kooperationen wie NAWI Graz, BioTechMed-Graz oder die gemeinsame Lehramtsausbildung haben den Forschungsstandort über Jahrzehnte gestärkt. Wirtschaftsexpertin Monika Köppl-Turyna, Direktorin von Eco Austria, warnt daher vor den wirtschaftlichen Auswirkungen. Zwischen drei und zehn Prozent des realen Wirtschaftswachstums seien auf universitäre Forschung und Lehre zurückzuführen. Kürzungen könnten somit weit über den Hochschulbereich hinaus spürbar werden.

Uni-Rektoren warnen vor drastischen Folgen

Auch der Rektor der Universität Wien, Sebastian Schütze, sieht die geplanten Einsparungen kritisch. Ein Universitätsbudget von weniger als 17 Milliarden Euro würde seiner Einschätzung nach einen massiven Rückbau des Hochschulsystems erzwingen. Der Grazer Uni-Rektor Riedler appelliert deshalb eindringlich an die Bundesregierung, bei den Budgetverhandlungen mit Augenmaß vorzugehen. „Die Breite der universitären Ausbildung in Österreich ist kein Luxus, sondern eine Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft“, betont er. Für die Steiermark steht damit viel auf dem Spiel: Neben Forschung und Ausbildung könnte auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes unter Druck geraten.