Gaming-Fieber: Graz wird wieder zum Paradies für Zocker

Drei Tage voller Gaming, spannender Wettkämpfe und großer Emotionen: Von 23. bis 25. Oktober verwandelt sich die Messe Graz in ein Paradies für Gamer. Die VulkanLAN feiert ihre 60. Ausgabe mit einigen Highlights.

Wenn die Tastaturen glühen, die Bildschirme flimmern und hunderte Gaming-Fans gemeinsam um den Sieg kämpfen, ist es wieder so weit: Österreichs größte LAN-Party kehrt nach Graz zurück.

Wenn die Tastaturen glühen, die Bildschirme flimmern und hunderte Gaming-Fans gemeinsam um den Sieg kämpfen, ist es wieder so weit: Österreichs größte LAN-Party kehrt nach Graz zurück.

Wenn die Tastaturen glühen, die Bildschirme flimmern und hunderte Gaming-Fans gemeinsam um den Sieg kämpfen, ist es wieder so weit: Österreichs größte LAN-Party kehrt nach Graz zurück. Von 23. bis 25. Oktober 2026 verwandelt sich die Halle A der Messe Graz in einen riesigen Treffpunkt für die Gaming-Community. Bei der mittlerweile 60. VulkanLAN stehen neben packenden E-Sport-Duellen vor allem das gemeinsame Erlebnis und die Begeisterung für Computerspiele im Mittelpunkt. „Bei der VulkanLAN treffen sich Menschen, die sonst oft online miteinander spielen. Für ein Wochenende sitzen sie gemeinsam in einer Halle, fiebern mit und lernen einander persönlich kennen“, erklärt Kurt Mauerhofer, Obmann-Stellvertreter des Vereins VulkanLAN.

Spannende Turniere und große Premieren

Das Programm verspricht jede Menge Action. Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag um 18 Uhr startet um 18.30 Uhr das traditionelle Business Match im beliebten Spiel Rocket League. In den darauffolgenden Tagen treten die Teilnehmer unter anderem in League of Legends, Counter-Strike 2, Rocket League und Teamfight Tactics gegeneinander an. Ein besonderer Höhepunkt ist das Finale der LoL ESSL Summoner Series am Samstag um 13 Uhr. Am Samstagabend dürfen sich Besucher gleich auf zwei Premieren freuen: Um 19 Uhr lädt erstmals die große FRITZ! Quizshow zum Mitmachen ein. Um 20 Uhr folgt der erste Cosplay Walk, bei dem fantasievolle Verkleidungen und kreative Kostüme im Rampenlicht stehen.

Fast 1.000 Plätze bereits vergeben

Das Interesse an der Jubiläumsausgabe ist groß. Bereits am 14. Oktober waren 991 der insgesamt 1.250 verfügbaren LAN-Plätze vergeben. Wer mit seinem eigenen Computer dabei sein möchte, sollte sich daher rechtzeitig einen Platz sichern. Auch Besucher ohne eigenen Gaming-PC können die besondere Atmosphäre hautnah erleben. Die Expo ist am Freitag von 14 bis 24 Uhr und am Samstag von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist jeweils um 22 Uhr möglich. Ein Tagesticket kostet 9 Euro.

Drei Tage Gaming-Spektakel

Die VulkanLAN startet am Freitag, 23. Oktober, um 10 Uhr und endet am Sonntag, 25. Oktober, um 14 Uhr. Die Siegerehrung ist für Sonntag um 13 Uhr geplant. Veranstaltet wird das Event vom VulkanLAN Verein für Informationstechnologie und E-Sport mit Sitz in Feldbach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 17:31 Uhr aktualisiert