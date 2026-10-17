Protestwelle wegen Sponsoring-Aus: Jetzt meldet sich Holding Graz zu Wort

Der Streit um das Sportsponsoring geht in die nächste Runde. Nachdem Sturm Graz, der GAK und die Graz99ers mit deutlicher Kritik und Protestaktionen auf geplante Kürzungen reagiert haben, meldet sich nun die Holding Graz zu Wort.

Die Wogen im Grazer Sport gehen hoch. Die Ankündigung, das Sponsoring der Profimannschaften von Sturm Graz, GAK und den Graz99ers einzustellen, hat bei den betroffenen Vereinen für heftige Reaktionen gesorgt. Während Sturm und die 99ers mit dem vorübergehenden Verzicht auf den Stadtnamen ein sichtbares Zeichen setzen, kritisiert der GAK insbesondere den Umgang mit den langjährigen Partnern. Nun reagiert die Holding Graz auf die öffentliche Kritik und verteidigt ihren Sparkurs.

Holding bestätigt Sponsoring-Aus ab 2027/28

In einer ausführlichen Stellungnahme bestätigt die Holding Graz, dass die finanzielle Unterstützung für die Profimannschaften der drei Vereine mit Beginn der Saison 2027/28 endet. „Ja, es stimmt: Ab der Saison 2027/28 beenden wir das Sponsoring der Profimannschaften des SK Sturm Graz, des GAK und der 99ers„, heißt es im Statement. Bis dahin würden sämtliche bestehenden Verträge selbstverständlich erfüllt werden. Allerdings soll die Unterstützung nicht vollständig gestrichen werden. Die Bereiche Frauen, Nachwuchs und Special Needs sollen bei allen drei Vereinen auch künftig gefördert werden – allerdings nur noch mit 85 Prozent des bisherigen Sponsoringvolumens. Als Grund für die Einsparungen nennt die Holding die angespannte finanzielle Situation der Stadt Graz. Als städtisches Tochterunternehmen müsse auch sie einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten. Bis 2028 soll das Sponsoringbudget deshalb schrittweise reduziert werden. Zudem verweist das Unternehmen auf eine Empfehlung des Rechnungshofs, Sponsoringleistungen zu kürzen.

„Wir haben uns für den Breitensport entschieden“

Die Holding betont, dass man vor einer schwierigen Entscheidung gestanden sei. Entweder hätte man sich aus dem Sponsoring von mehr als 20 Breiten- und Jugendsportvereinen sowie zahlreichen Laufveranstaltungen zurückziehen müssen oder die Unterstützung der drei Profimannschaften beenden. „Wir haben uns für den Breitensport entschieden, für die Jugend, den Frauensport und Inklusion“, erklärt das Unternehmen. Auch künftig bleibt die Holding Namenssponsor von UVC Holding Graz, HSG Holding Graz und UBI Holding Graz. Zahlreiche weitere Sportvereine und Laufveranstaltungen sollen ebenfalls weiterhin unterstützt werden.

Sturm und 99ers streichen „Graz“ aus ihren Logos

Die angekündigten Kürzungen hatten zuvor für deutliche Proteste gesorgt. Besonders der SK Sturm Graz machte seinem Ärger öffentlich Luft. Beim internationalen Auftritt gegen den englischen Klub AFC Bournemouth kündigte der Verein an, den Schriftzug „Graz“ beim Einlaufen der Mannschaften auf dem Vereinswappen abzukleben. Sturm-Präsident Christian Jauk kritisierte die Entscheidung scharf und erklärte, man fühle sich „von unserer Heimatstadt im Stich gelassen“. Schließlich repräsentiere der Verein Graz auf internationaler Bühne und leiste einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort sowie die Nachwuchsarbeit. Auch die Graz99ers schlossen sich dem Protest an. Der Eishockeyklub kündigte an, von Freitagmittag bis Sonntagmitternacht den Stadtnamen aus seinen Namens-, Schrift- und Logozügen zu entfernen. „Auch uns hat diese Nachricht just zu einem Zeitpunkt erreicht, als wir in der Champions League und in Norwegen Graz vertreten und weit über alle Grenzen hinausgetragen haben“, erklärte General Manager Bernd Vollmann. Die 99ers betonten zudem ihre volle Solidarität mit Sturm und dem GAK. Weitere gemeinsame Maßnahmen wurden bereits angekündigt.

GAK: „Partnerschaft sieht anders aus“

Besonders scharfe Kritik kam auch vom GAK 1902. In einer öffentlichen Stellungnahme warnte der Verein vor den langfristigen Folgen der Einsparungen für den gesamten Grazer Sport. „Heute ist es das Sponsoring, morgen sind es die Vereine. So stirbt Spitzensport in Graz“, hieß es darin. Der GAK kritisierte insbesondere, dass nicht nur die Profimannschaften betroffen seien, sondern auch die Unterstützung für Frauen, Nachwuchs und Special Needs eingeschränkt werde. Aus Sicht des Vereins hängen Profisport und Nachwuchsarbeit unmittelbar zusammen. Die Kampfmannschaft sei das Zugpferd, das Zuschauer, Sponsoren und junge Talente anziehe. Für zusätzliche Verärgerung sorgte die Art der Kommunikation. Laut GAK habe man von den geplanten Kürzungen zunächst aus den Medien erfahren und nicht in einem persönlichen Gespräch mit der Holding. Das über Jahre aufgebaute Vertrauen sei dadurch massiv erschüttert worden. „Partnerschaft sieht anders aus“, lautete das deutliche Fazit des Vereins.

Holding will an guter Zusammenarbeit festhalten

Die Holding Graz betont, dass sie die langjährige Zusammenarbeit mit den betroffenen Vereinen weiterhin schätze. „Mit Sturm, dem GAK und den 99ers verbindet uns eine lange und erfolgreiche Partnerschaft, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Daran ändert sich von unserer Seite nichts“, heißt es in der Stellungnahme. Eigentlich habe man sich erst nach dem Grazer Derby am Sonntag öffentlich äußern wollen, damit an diesem Wochenende der Sport im Mittelpunkt stehe. Aufgrund der Berichterstattung der vergangenen Tage habe man sich jedoch zu einer früheren Reaktion entschlossen.