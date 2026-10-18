Mit Eisenstange: Mann (48) wollte in Grazer Apotheke einbrechen
Mit einer Eisenstange versuchte ein 48-Jähriger am Samstagabend, in eine Apotheke in der Grazer Innenstadt einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.
Am Samstagabend, dem 17. Oktober 2026, kam es in der Grazer Innenstadt zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke. Kurz vor 19 Uhr beobachtete ein 53-Jähriger eine dunkel gekleidete Person, die sich mit einer Eisenstange und Körperkraft Zutritt zu dem Gebäude verschaffen wollte. Der Zeuge reagierte und setzte einen Notruf ab.
Polizei griff ein
Als die alarmierte Polizeistreife eintraf, befand sich der Verdächtige noch vor Ort. Die Beamten beobachteten, wie der Mann die Eisenstange an die Hausmauer lehnte. Daraufhin wurde der 48-jährige Grazer vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.