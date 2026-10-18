Mit Eisenstange: Mann (48) wollte in Grazer Apotheke einbrechen

Mit einer Eisenstange versuchte ein 48-Jähriger am Samstagabend, in eine Apotheke in der Grazer Innenstadt einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Ein 48-Jähriger wollte am Samstagabend in eine Apotheke in der Grazer Innenstadt einbrechen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die den Mann noch vor Ort festnahm.

Ein 48-Jähriger wollte am Samstagabend in eine Apotheke in der Grazer Innenstadt einbrechen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die den Mann noch vor Ort festnahm.

Am Samstagabend, dem 17. Oktober 2026, kam es in der Grazer Innenstadt zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke. Kurz vor 19 Uhr beobachtete ein 53-Jähriger eine dunkel gekleidete Person, die sich mit einer Eisenstange und Körperkraft Zutritt zu dem Gebäude verschaffen wollte. Der Zeuge reagierte und setzte einen Notruf ab.

Polizei griff ein

Als die alarmierte Polizeistreife eintraf, befand sich der Verdächtige noch vor Ort. Die Beamten beobachteten, wie der Mann die Eisenstange an die Hausmauer lehnte. Daraufhin wurde der 48-jährige Grazer vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.