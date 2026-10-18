4.500 Arbeitsstunden: Grazer Pfadfinder haben ein neues Zuhause

Bohren, hämmern, streichen: Seit Jänner 2026 wurde im Grazer Leechwald fleißig gearbeitet. Am Samstag, dem 17. Oktober, war es schließlich so weit. Die Pfadfindergruppe Graz 2 feierte die Eröffnung ihres neuen Heims in der Hilmteichstraße 106. Zahlreiche Mitglieder, Unterstützer und Freunde kamen zur Feier. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr und Jugendstadträtin Claudia Unger waren dabei.

Viel Platz im Grünen

Das neue Zuhause bietet auf rund 2.000 Quadratmetern viel Platz für gemeinsame Abenteuer. Ein großer Garten, ein Feuerplatz und eine Terrasse ermöglichen Heimstunden mitten in der Natur. Bei Schlechtwetter können die Kinder und Jugendlichen ihre Aktivitäten ins Gebäude verlegen. Der Umzug war notwendig geworden, weil für den bisherigen Standort in der Hilmteichstraße 79 ein Abrissbescheid vorlag und die Gruppe immer größer wurde.

Tausende Stunden Arbeit

Bis zur Eröffnung war allerdings einiges zu tun. Seit dem Baustart im Jänner 2026 haben 86 freiwillige Helfer mehr als 4.500 Arbeitsstunden in den Umbau gesteckt. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 190.000 Euro. Unterstützt wurde das Vorhaben von der Stadt Graz, dem Land Steiermark und zahlreichen Einzelspendern. Ute Paulweber, Präsidentin der Steirischen Pfadfinder, zeigte sich vom Ergebnis begeistert: „Ihr habt hier ein echtes Schmuckstück geschaffen. Ich wünsche euch viel Spaß, Action und viele tolle Projekte, die auch der Allgemeinheit zugutekommen.“

Seit 75 Jahren aktiv

Die Pfadfindergruppe Graz 2 engagiert sich bereits seit mehr als 75 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit. Derzeit sorgen 18 ehrenamtliche Jugendleiter dafür, dass mehr als 60 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 20 Jahren jede Woche an Heimstunden teilnehmen können. Wie wichtig diese Gemeinschaft ist, weiß auch Kahr. Sie war selbst viele Jahre als Gruppenleiterin bei den Pfadfindern aktiv. Bei der Eröffnung betonte sie: „Es gibt kaum etwas Schöneres, als diese Gemeinschaft zu erleben. Bei den Pfadfindern lernt man nicht nur wichtige soziale Kompetenzen und Werte, sondern knüpft auch Freundschaften und Bindungen fürs Leben. Das ist heute wichtiger denn je. Ich wünsche euch alles Gute für euer neues Heim!“

Ort für junge Menschen

Auch Jugendstadträtin Claudia Unger kennt die Pfadfinder aus eigener Erfahrung. Sie war früher selbst Pfadfinderin und hob bei der Eröffnung die Bedeutung solcher Treffpunkte hervor: „Für die Jugendarbeit ist es ungemein wichtig, dass es Menschen gibt, die sich mit so viel Engagement einbringen, und Orte, an denen Kinder und Jugendliche wertvolle Erfahrungen sammeln können. Hier lernen sie Gemeinschaft und erleben Dinge, die sie ein Leben lang prägen.“ Mit dem neuen Heim im Leechwald hat die Gruppe nun wieder einen Ort für gemeinsame Heimstunden, Freundschaften und Abenteuer.