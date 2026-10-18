Heikle Lage in Übelbach: Lkw drohte in Wasserdurchlauf zu stürzen

Ein Lkw geriet in der Nacht auf Sonntag in Übelbach in einen Graben und drohte, in einen danebenliegenden Wasserdurchlauf zu stürzen.

Ein Lkw geriet in der Nacht auf Sonntag in Übelbach in einen Graben und drohte, in einen danebenliegenden Wasserdurchlauf zu stürzen.

In der Nacht auf Sonntag, den 18. Oktober 2026, wurden die Feuerwehren Deutschfeistritz und Übelbach/Markt zu einem Einsatz im Ortsgebiet von Übelbach alarmiert. Um 0.40 Uhr ging der Alarm ein. Ein Lkw ist von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar. „Ein LKW war in den Nachtstunden aus ungeklärter bzw. unerklärlicher Ursache in einen Graben gefahren und drohte in weiterer Folge in einen danebenliegenden Wasserdurchlauf zu stürzen“, berichtet die Feuerwehr Deutschfeistritz.

Lkw wurde gesichert

Für die Einsatzkräfte galt es zunächst, einen möglichen Absturz des Schwerfahrzeugs zu verhindern. „Das Fahrzeug wurde von den Einsatzkräften gegen Abstürzen gesichert“, erklärt die Feuerwehr. Anschließend wurde die Lage beurteilt. Dabei konnte keine weitere Gefährdung festgestellt werden. Eine sofortige Bergung des Lkw war damit nicht erforderlich.

©Feuerwehr Deutschfeistritz Die Feuerwehr sicherte das Schwerfahrzeug gegen einen Absturz. Die eigentliche Bergung soll bei Tageslicht mit schwerem Gerät erfolgen.

Bergung bei Tageslicht

Stattdessen wird das Schwerfahrzeug erst bei Tageslicht aus seiner misslichen Lage befreit. „Nachdem keine weitere Gefährdung festgestellt wurde, soll die Fahrzeugbergung selbst bei Tageslicht und sicheren Verhältnissen durch ein privates Unternehmen und schwerem Gerät erfolgen“, heißt es seitens der Feuerwehr Deutschfeistritz. Diese war mit insgesamt 14 Mitgliedern und zwei Einsatzfahrzeugen, einem HLF 3 und einem KRFS-Tunnel, ausgerückt. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden.