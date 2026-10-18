Uni-Budget fixiert: Uni Graz-Rektor warnt vor Sparkurs

Die Regierung hat das Uni-Budget für 2028 bis 2030 mit 16 Milliarden Euro festgelegt. Doch das ist deutlich weniger als gefordert. Der Rektor der Uni Graz, Peter Riedler, warnt vor den Folgen für die Steiermark.

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen ihrer Arbeitsklausur auf ein Universitätsbudget von 16 Milliarden Euro für die Jahre 2028 bis 2030 geeinigt. Damit bleibt die Finanzierung auf dem bisherigen Niveau. Die Universitätenkonferenz (uniko) hatte allerdings einen Bedarf von 18 Milliarden Euro angemeldet, um unter anderem die gestiegenen Kosten abzudecken. Die Entscheidung sorgt daher für Kritik aus dem Hochschulbereich. Auch Peter Riedler, Rektor der Universität Graz, warnt davor, dass Einsparungen langfristige Folgen für Forschung und Lehre haben könnten.

Riedler warnt

Riedler betont, dass auch die Universitäten ihren Beitrag zum Sparen leisten müssen. Gleichzeitig dürfe dadurch aber nicht gefährdet werden, was über Jahre hinweg aufgebaut wurde. „Uns allen ist bewusst, dass wir in budgetär herausfordernden Zeiten leben. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Universitäten sparen können. Das können und werden sie. Entscheidend ist, dass der Sparkurs nicht jene Strukturen beschädigt, die mit viel Anstrengung aufgebaut wurden und die wir Menschen für die Zukunft brauchen“, appelliert der Grazer Rektor an die Bundesregierung.

Steiermark betroffen

Welche Bedeutung die Universitäten für die Steiermark haben, zeigen auch die wirtschaftlichen Zahlen. Mit einer Forschungsquote von 5,3 Prozent liegt das Bundesland österreichweit an der Spitze. Mehr als ein Fünftel der gesamten österreichischen Forschungs- und Entwicklungsleistungen entfällt auf die Steiermark. Rund ein Viertel davon wird von öffentlichen Hochschulen erbracht. Seit mehr als 20 Jahren setzen die steirischen Universitäten zudem verstärkt auf Zusammenarbeit, etwa bei NAWI Graz oder BioTechMed-Graz. Einschnitte könnten deshalb nicht nur die Hochschulen selbst, sondern auch den Wirtschafts- und Forschungsstandort treffen.

Tausende Arbeitsplätze

Wie eng Universitäten und Wirtschaft miteinander verbunden sind, verdeutlichte bereits im September Monika Köppl-Turyna, Direktorin von Eco Austria. „Dass die Steiermark mit 5,3 Prozent die höchste Forschungsquote Österreichs hat, ist kein Zufall, sondern Ergebnis dieser Verzahnung. Die steirischen Universitäten erwirtschaften jedes Jahr 1,25 Milliarden Euro an Wertschöpfung und sichern rund 20.000 Arbeitsplätze“, erklärte sie. Auch das Wirtschaftswachstum profitiert von den Hochschulen. „Drei bis zehn Prozent des realen Wirtschaftswachstums gehen auf universitäre Forschung und Lehre zurück. Genau deshalb sind Kürzungen in diesem Bereich so gefährlich.“

Sorge um Ausbildung

Kritik kommt auch aus Wien. Gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) warnte Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien, vor einem zu niedrigen Budget. „Ich würde sagen: Jeder Abschluss unter 17 Mrd. Euro würde zu einer absoluten Katastrophe führen, einen Rückbau erzwingen.“ Mit den nun beschlossenen 16 Milliarden Euro liegt die Finanzierung unter dieser Grenze. Auch Riedler unterstreicht die Bedeutung der Hochschulen für kommende Generationen: „Die Breite der universitären Ausbildung in Österreich ist kein Luxus, sondern eine Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.“