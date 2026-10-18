Das brachte Smudo von den Fantastischen Vier und Roboter nach Graz

Humanoide Roboter auf dem Laufsteg, ein Rapper als Unternehmer und neue Ideen für die Lehre: Beim ILS Main Event in Graz zeigten mehr als 60 Fachleute, wie sich die Arbeitswelt verändern könnte.

Ein Roboter eröffnet eine Wirtschaftsveranstaltung: Genau das erlebten die Besucher des ILS Main Events am 14. und 15. Oktober 2026 in der Grazer Helmut List Halle. Moderator Christian Clerici stand gemeinsam mit dem humanoiden Roboter Unitree G1 auf der Bühne. Mehr als 500 Interessierte waren gekommen, um sich mit der Zukunft von Unternehmen, künstlicher Intelligenz und Logistik zu beschäftigen. Über 60 internationale Fachleute zeigten dabei, welche Technologien bereits in der Praxis eingesetzt werden können.

Lehre im Mittelpunkt

Doch nicht nur Maschinen standen im Mittelpunkt. Auch die Bedeutung der Lehre wurde diskutiert. Fachleute aus Industrie und Bildung machten deutlich, dass gut ausgebildete Arbeitskräfte nicht ausschließlich von Universitäten kommen. „Wer im Zuge einer Lehrausbildung der Werkbank gelernt hat, wie Systeme in der Praxis funktionieren, führt ein Unternehmen mit einem ganz anderen Blick für Machbarkeit. Wir müssen der beruflichen Bildung endlich wieder den Stellenwert geben, den sie verdient“, betonte Walter Bostelmann, Geschäftsführer von Kellner & Kunz. Für einen besonderen Auftritt sorgte der Logistiker Paul Zadravec, der mit der Österreich-Fahne direkt von den World Skills in Shanghai nach Graz gekommen war und von seinen Erfahrungen berichtete.

Smudo spricht Klartext

Dass Veränderungen nicht nur die Industrie betreffen, zeigte ein prominenter Gast: Smudo von den Fantastischen Vier. Der Musiker, der auch als Unternehmer im Technologiebereich tätig ist, sprach über 35 Jahre Wandel in der Musikbranche. Gemeinsam mit Vertretern von FACC und KNAPP diskutierte er, was Unternehmen daraus lernen können. „Wenn deine ursprüngliche Einnahmequelle stirbt, bringt es nichts, dem alten Modell nachzuweinen. Wer Angst vor Veränderung hat, überlässt das Feld jenen, die keine Angst haben. Das gilt für Popmusik genauso wie für die Logistik.“ Auch ein Beispiel aus dem steirischen Weinbau zeigte, welche Rolle der Transport dabei spielt, regionale Produkte auf internationale Märkte zu bringen.

©CH-Photo | Smudo von den Fantastischen Vier sprach beim ILS Main Event in Graz über Veränderungen in der Musikbranche und darüber, was Unternehmen daraus lernen können.

Aus Abfall wird Neues

Am zweiten Veranstaltungstag ging es unter anderem darum, wie sich Reststoffe wiederverwenden lassen. Laurenz Hoffmann von Alimentastic stellte ein Anlagenkonzept der Reploid Group vor, das jährlich rund 9.500 Tonnen organische Reststoffe verarbeiten kann. Diese stammen aus Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie im Umkreis von 50 Kilometern. Daraus können unter anderem Tierprotein und organischer Dünger entstehen. Auch die Frage, wer für Entscheidungen künstlicher Intelligenz verantwortlich ist, wurde diskutiert. Werner Kraus von Magenta Telecom stellte klar: „KI kann Muster erkennen und in Millisekunden entscheiden. Aber haften muss am Ende der Mensch. Wer das vergisst, riskiert das Vertrauen seiner Kunden“.

Roboter am Laufsteg

Zum Abschluss rückten erneut die Maschinen ins Rampenlicht. Beim sogenannten Robo-Catwalk präsentierten sich unter anderem die Robotermodelle Segway E1, Unitree B2 und Wheels vor dem Publikum. Der humanoide Roboter Unitree G1 hatte zuvor bereits Fragen zum Umgang mit europäischen Rohstoffen kommentiert und Altstoffe auf der Bühne sortiert. Für Nils Müller von TRENDONE war der Auftritt mehr als Unterhaltung. Er sah darin einen Einblick, wie Roboter künftig als Helfer im industriellen Alltag eingesetzt werden könnten. Damit endete die zweitägige Veranstaltung in Graz mit einem Blick auf Technologien, die Unternehmen in Zukunft unterstützen sollen.