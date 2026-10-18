Neuer Foodtruck eröffnet: Ein Hauch Ostafrika mitten in Graz

Kulinarischer Zuwachs in Graz: Im Augarten gibt es jetzt einen neuen Foodtruck. Mit „Swahili Taste“ möchte der gebürtige Tansanier Ali Masoud die ostafrikanische Küche nach Graz bringen.

Hinter „Swahili Taste“ stehen Ali Masoud aus Tansania und seine Frau Marie, die aus Graz stammt. Gemeinsam wollen sie den Grazerinnen und Grazern die ostafrikanische Küche näherbringen.

Hinter „Swahili Taste“ stehen Ali Masoud aus Tansania und seine Frau Marie, die aus Graz stammt. Gemeinsam wollen sie den Grazerinnen und Grazern die ostafrikanische Küche näherbringen.

Ein Hauch Ostafrika mitten in Graz: Vor dem Kindermuseum FRida & freD im Augarten ist ein neuer Foodtruck aufgetaucht. Hinter „Swahili Taste“ steht Ali Masoud aus Tansania mit Unterstützung von seiner Frau Marie, die aus Graz stammt. Gemeinsam wollen sie den Grazerinnen und Grazern die Swahili-Küche näherbringen. Am Samstag fand bereits eine inoffizielle Eröffnung statt. Bis zum regulären Betrieb könnte es allerdings noch einige Wochen dauern.

Von Tansania nach Graz: So entstand die Idee

Ali lebt seit rund drei Jahren in Österreich und ist eigentlich gelernter Koch. Die Idee für den eigenen Foodtrailer entstand aus einer ganz alltäglichen Situation. Immer wieder wollte er sich während seiner Arbeitspausen etwas zu essen holen, fand dabei aber vor allem ungesunde Angebote. Dabei kennt er aus seiner Heimat eine ganz andere Küche. Die Swahili-Küche bietet zahlreiche Gerichte mit frischen Zutaten. Schnell war für ihn klar: Genau so ein Angebot fehlt in Graz. Mit Unterstützung von seiner Frau Marie, mit der er zuvor viele Jahre in Wien gelebt hatte, machte er sich schließlich an die Umsetzung.

Neuer Foodtrailer setzt auf afrikanische Spezialitäten

Bei „Swahili Taste“ stehen Gerichte aus der ostafrikanischen Küche auf dem Speiseplan. Dabei soll die Speisekarte immer wieder wechseln und für Abwechslung sorgen. Auch vegetarische und vegane Optionen sind vorgesehen. Eine der Spezialitäten ist etwa ein Bohneneintopf mit Kokosmilch. Mit dem Konzept möchte Ali vor allem junge Familien und Menschen ansprechen, die gerne neue kulinarische Angebote ausprobieren.

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Dass der neue Foodtrailer ausgerechnet vor dem Kindermuseum FRida & freD steht, hat einen besonderen Grund. Ursprünglich wurde nach einem geeigneten, öffentlichen Standort gesucht. Da entsprechende Genehmigungen jedoch schwierig zu bekommen waren, wurde kurzerhand beim Kindermuseum angefragt. „Dort stieß die Idee sofort auf Begeisterung. Besonders der kulturelle Austausch und das vielfältige kulinarische Angebot passten gut zum Konzept des Museums“, erzählt das Ehepaar. Für Ali hat die Selbstständigkeit außerdem einen persönlichen Hintergrund. Der leidenschaftliche Kitesurfer war früher Leistungssportler, musste sich jedoch einer Operation unterziehen und hat seither immer wieder mit Rückenbeschwerden zu kämpfen. Während es im klassischen Gastronomiebetrieb schwierig ist, regelmäßig Pausen einzulegen, bietet ihm der eigene Foodtruck mehr Flexibilität.

Offizielle Eröffnung soll bald folgen

Noch befindet sich „Swahili Taste“ in der Anfangsphase. Zwar fand bereits eine inoffizielle Eröffnung statt, für den dauerhaften regulären Betrieb wartet der Betreiber allerdings noch auf den entsprechenden behördlichen Bescheid. Geht alles nach Plan, soll es in den kommenden Wochen richtig losgehen. Bis dahin laufen die Vorbereitungen weiter. Fest steht jedenfalls: Mit „Swahili Taste“ bekommt Graz ein neues kulinarisches Angebot, das nicht nur für Abwechslung auf dem Speiseplan, sondern auch für ein Stück ostafrikanische Kultur im Augarten sorgen soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert