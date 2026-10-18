Schockmoment beim Grazer Derby: Sturm-Torhüter verletzt

Bange Minuten beim 204. Grazer Derby zwischen Sturm Graz und dem GAK: Sturm-Torhüter Daniil Khudyakov hat sich bei einem Zweikampf verletzt. Die Partie musste unterbrochen werden.

Besorgniserregende Szenen beim Grazer Stadtderby am Sonntagnachmittag: In der 21. Spielminute ging Sturm-Goalie Daniil Khudyakov nach einem Zweikampf mit GAK-Spieler Italiano zu Boden. Der Torhüter musste daraufhin auf dem Spielfeld medizinisch versorgt werden.

Graz-Derby: Sturm-Goalie Daniil Khudyakov verletzt

Die Situation sorgte für große Betroffenheit im Stadion Graz-Liebenau. Während sich die medizinischen Betreuer um den Verletzten kümmerten, stellten sich mehrere Spieler um ihren Kollegen und schirmten ihn vor den Blicken der Zuschauer ab. Auch auf den Rängen wurde es angesichts der ernsten Situation still. Die Behandlung dauerte mehrere Minuten an. Kurze Zeit später konnte das Spiel fortgesetzt werden. Für Khudyakov ging es allerdings nicht mehr weiter. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch musste reagieren und brachte in der 28. Minute Ersatztorhüter Helac ins Spiel. Wie schwer sich Khudyakov tatsächlich verletzt hat, war zunächst nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 17:47 Uhr aktualisiert