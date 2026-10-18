Graz-Duell: Sturm holt sich erneut den Derby-Sieg!

Es ist eines der traditionsreichsten Duelle im österreichischen Fußball: Am Sonntag standen sich Sturm Graz und der GAK zum insgesamt 204. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber.

Es ist eines der traditionsreichsten Duelle im österreichischen Fußball: Am Sonntag standen sich Sturm Graz und der GAK zum insgesamt 204. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber.

Es ist eines der traditionsreichsten Duelle im österreichischen Fußball: Am Sonntag (18. Oktober) standen sich Sturm Graz und der GAK zum insgesamt 204. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Die Spannung vor dem Stadtduell war groß, schließlich hatten beide Mannschaften einiges zu beweisen. Während Sturm seine beeindruckende Derbyserie fortsetzen wollte, hoffte der GAK auf den ersten Sieg gegen den Stadtrivalen seit vielen Jahren. Am Ende stand ein 6:1 auf der Anzeigetafel. Den Sieg holte sich erneut Sturm Graz.

©5 Minuten

Ein detaillierter Spielbericht folgt.

Sturm ging mit Derbyserie ins Duell

Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen war durchaus brisant. Sturm Graz hatte die vergangenen acht Derbys allesamt für sich entschieden. Seit der Bundesliga-Rückkehr des GAK im Jahr 2024 waren auch alle vier Ligaduelle an die Schwarz-Weißen gegangen. Der letzte Derbysieg der Rotjacken lag bereits fast zwei Jahrzehnte zurück: Am 11. November 2006 setzte sich der GAK mit 2:0 durch. Auch in der Tabelle hatte Sturm vor dem Derby die Nase vorne. Mit 14 Punkten aus acht Spielen lagen die Schwarz-Weißen auf Rang vier. Zuletzt hatte die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch in der Bundesliga einen 2:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria gefeiert. Allerdings waren die Grazer auch international gefordert: Erst am Donnerstag stand das Europa-League-Duell gegen Bournemouth auf dem Programm. Der GAK wiederum hatte sich unter Trainer Gerald Scheiblehner zuletzt in guter Form präsentiert. Die Rotjacken waren vor dem Derby fünf Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben und hatten dabei zwei Siege und drei Unentschieden geholt. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Red Bull Salzburg. Als Tabellensiebenter gingen die Roten damit mit gestärktem Selbstvertrauen in das Stadtduell.

Mehr als 100 Jahre Derbygeschichte

Die Rivalität zwischen den beiden Grazer Traditionsvereinen reicht bis ins Jahr 1910 zurück. Am 25. September jenes Jahres standen sich die beiden Kampfmannschaften erstmals gegenüber. Seither sorgte das Stadtduell immer wieder für besondere Momente. Vor dem 204. Aufeinandertreffen sprach auch die historische Bilanz für Sturm Graz. Von den bisherigen 203 Pflichtspiel-Derbys hatten die Schwarz-Weißen 86 gewonnen, 68-mal war der GAK erfolgreich gewesen. Weitere 49 Begegnungen endeten unentschieden.

©5 Minuten | Das Video zeigt Rauchwolken über dem Stadion in Graz.

Schockmoment beim Grazer Derby: Sturm-Torhüter verletzt

Bange Minuten beim 204. Grazer Derby zwischen Sturm Graz und dem GAK: Sturm-Torhüter Daniil Khudyakov hat sich bei einem Zweikampf verletzt. Die Partie musste unterbrochen werden. Mehr dazu liest du hier: Schockmoment beim Grazer Derby: Sturm-Torhüter verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 19:32 Uhr aktualisiert