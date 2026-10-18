Pflege zu Hause: Neue Kurse für Angehörige starten in Graz

Wer Angehörige zu Hause pflegt, steht oft vor großen Herausforderungen. Das Albert-Schweitzer-Trainingszentrum in Graz bietet ab November wieder praktische Schulungen an.

Das Kursangebot richtet sich an pflegende Angehörige, die mehr Sicherheit im Alltag gewinnen möchten.

Das Kursangebot richtet sich an pflegende Angehörige, die mehr Sicherheit im Alltag gewinnen möchten.

Wie unterstützt man pflegebedürftige Menschen beim Aufstehen? Was ist bei der Körperpflege zu beachten? Und wie geht man mit Demenzerkrankten richtig um? Antworten auf diese Fragen gibt es ab November im Albert-Schweitzer-Trainingszentrum der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) der Stadt Graz. Das Kursangebot richtet sich an pflegende Angehörige, die mehr Sicherheit im Alltag gewinnen möchten.

Pflegekurse starten im November

In einer eigens eingerichteten Übungswohnung können die Teilnehmer unter professioneller Anleitung typische Pflegesituationen trainieren. Neben der richtigen Technik stehen auch die Entlastung der Angehörigen und der Austausch mit anderen Betroffenen im Mittelpunkt. „Wer Angehörige pflegt, übernimmt große Verantwortung und braucht dabei selbst Unterstützung. Niemand sollte sich die notwendigen Handgriffe mühsam allein aneignen müssen“, betont der Grazer Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Diese Kurse werden angeboten

Der erste Kurs startet bereits am 3. November. Folgende Termine stehen zur Auswahl:

3. November, 17 bis 19 Uhr: Basiskurs – Pflege und Betreuung zu Hause

Basiskurs – Pflege und Betreuung zu Hause 9. und 19. November: Körperpflege

Körperpflege 23. und 30. November: Sicheres Wohnen – Sicher und fit zu Hause

Sicheres Wohnen – Sicher und fit zu Hause 26. November und 3. Dezember: Demenz

Demenz 9. und 16. Dezember: Rückenschonende Pflege

Die zweitägigen Praxiskurse finden jeweils von 16 bis 19 Uhr statt.

Teilnahme bereits ab 25 Euro möglich

Der Basiskurs ist kostenlos. Für die zweitägigen Praxiskurse fallen regulär 75 Euro an. Dank der Unterstützung durch die Steiermärkische Sparkasse können die Kosten bei Bedarf um 50 Euro reduziert werden. Damit ist eine Teilnahme bereits ab 25 Euro möglich. Zusätzlich können pflegende Angehörige mit geringem Einkommen beim Sozialministeriumservice eine Förderung beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen werden jährlich bis zu 200 Euro an nachgewiesenen Kurskosten pro pflegebedürftiger Person übernommen.

Anmeldung ab sofort möglich

Interessierte können sich bereits für die Kurse anmelden. Weitere Informationen gibt es direkt beim Albert-Schweitzer-Trainingszentrum in der Albert-Schweitzer-Gasse 36 in 8020 Graz.

Kontakt und Anmeldung: