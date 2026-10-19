„Gefahrenbereich verlassen“: Brand sorgt für Feuerwehreinsatz in Graz

Gegen 11.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag, dem 18. Oktober, zunächst wegen eines Scheunenbrandes alarmiert. Als sie am Einsatzort im Grazer Bezirk Straßgang eintrafen, stellten sie eine starke Rauch- und Brandentwicklung fest. Als Brandobjekt wurde schließlich ein Carport ausgemacht. Vor dem Gebäude hielten sich zu diesem Zeitpunkt der 63-jährige Hausbesitzer, seine Ehefrau sowie mehrere Anrainer auf. Nachdem erste Löschversuche erfolglos geblieben waren, wurden die Anrainer aufgefordert, den Gefahrenbereich zu verlassen.

Glutreste dürften Brand ausgelöst haben

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit zahlreichen Einsatzkräften zur Brandbekämpfung aus. Nach ersten Ermittlungsergebnissen dürften noch glosende Glutreste das Feuer ausgelöst haben. Diese soll ein Nachbar im Bereich der Grundstücksgrenze entsorgt haben. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.