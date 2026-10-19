Starke Rauchentwicklung: Einsatz bei Mehrparteienhaus in Eggenberg

Ein Kellerbrand beschäftigte am Sonntagabend die Einsatzkräfte in Graz-Eggenberg. Vermutlich löste ein technischer Defekt an einem gelagerten Elektrogerät das Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18.20 Uhr wurden Polizeikräfte am Sonntag, dem 18. Oktober, zu einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Eggenberg alarmiert. Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung. Nach dem Betreten des Gebäudes konnten die Einsatzkräfte den Rauch im Keller lokalisieren. Laut Angaben der Bewohner befand sich niemand im Keller. Zudem sollten alle Nachbarn über den Brand informiert werden.

Berufsfeuerwehr im Einsatz

Die verständigte Berufsfeuerwehr Graz rückte mit fünf Löschfahrzeugen und insgesamt 23 Einsatzkräften an. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und um 18.50 Uhr „Brand aus“ geben. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein in einem Kellerabteil gelagertes Elektrogerät das Feuer ausgelöst haben. Ein technischer Defekt wird als mögliche Ursache vermutet.

Schäden an zwei Kellerabteilen

Die Flammen und die Rauchentwicklung hinterließen Schäden an zwei Kellerabteilen sowie an einem Teil des Kellergangs. Auch die Infrastruktur des Kellers wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.