Der neue Søstrene-Grene-Store in der Grazer Herrengasse nimmt sichtbar Gestalt an. Ein Lokalaugenschein zeigt: Die ehemalige Salamander-Filiale wurde umgestaltet, der Schriftzug der dänischen Deko-Kette ist bereits angebracht.

Wer derzeit durch die Grazer Herrengasse spaziert, kann die Veränderungen bereits sehen: In der Hausnummer 7, wo viele Jahre die Schuhkette Salamander untergebracht war, ist der neue Standort von Søstrene Grene von außen bereits fertig gestaltet. Der Schriftzug der dänischen Kette prangt schon an der Fassade. Auch die Auslage gibt einen Hinweis darauf, dass die Eröffnung näher rückt. Dort steht die Botschaft: „Wir freuen uns darauf, Sie willkommen zu heißen“.

„Søstrene Grene“-Filiale in der Herrengasse nimmt Gestalt an

Dass Søstrene Grene nach Graz kommt, ist bereits bekannt. Ende Juni hatte 5 Minuten über den geplanten Einzug in die Herrengasse berichtet: Leerstand verschwindet: Beliebte Deko-Kette eröffnet neuen Store in Grazer Innenstadt. Anschließend kündigte die Kette den neuen Standort auch selbst auf Instagram an. Ein konkretes Eröffnungsdatum wurde dabei allerdings nicht genannt. Wann die ersten Kundinnen und Kunden tatsächlich durch die Türen gehen können, bleibt daher vorerst offen. Der aktuelle Lokalaugenschein zeigt jedoch, dass sich am neuen Standort einiges getan hat. Allzu lange kann es also nicht mehr dauern.

©5 Minuten Søstrene Grene steht in den Startlöchern. ©5 Minuten Der neue Store in der Herrengasse nimmt Gestalt an.

Zweiter Standort in der Steiermark

Mit der Filiale in der Grazer Innenstadt erweitert Søstrene Grene seine Präsenz in der Steiermark. Die erste Filiale des Unternehmens im Bundesland eröffnete im März in der ShoppingCity Seiersberg. Das Sortiment der dänischen Kette umfasst unter anderem Wohnaccessoires, Dekoration, kleinere Möbelstücke, Küchenartikel, Schreibwaren sowie Bastel- und Hobbybedarf. Charakteristisch ist das skandinavisch geprägte Design, ergänzt durch eine wechselnde Auswahl an Produkten.