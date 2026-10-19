Plabutschtunnel ab heute Nacht gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Ab Montagabend müssen sich Autofahrer in Graz auf nächtliche Sperren einstellen: Der Plabutschtunnel ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils von 20 bis 5 Uhr nicht befahrbar. Grund sind Reinigungs- und Reparaturarbeiten.

Für Autofahrer in Graz beginnen am Montag, dem 19. Oktober 2026, die angekündigten nächtlichen Sperren des Plabutschtunnels. In vier Nächten bleibt der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Die Sperren betreffen beide rund zehn Kilometer langen Tunnelröhren. Tagsüber soll der Verkehr wieder durch den Tunnel rollen können.

Reinigung und Reparaturen geplant

Während der nächtlichen Sperren werden die Tunnelröhren gereinigt. Zusätzlich stehen Wartungsarbeiten und Reparaturen an. Betroffen sind unter anderem die Fahrbahn und technische Sicherheitseinrichtungen, deren Lebensdauer laut ASFINAG erreicht ist. Die Arbeiten sind Teil des Erneuerungsprogramms „Fit bis 2033“. Damit soll die technische Infrastruktur des Plabutschtunnels schrittweise instand gehalten werden.

Weitere Sperren bis März 2027 möglich

Mit den vier Nächten im Oktober sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Laut ASFINAG werden voraussichtlich bis März 2027 weitere nächtliche Sperren notwendig sein. Auch im Gleinalmtunnel laufen derzeit Reinigungs- und Reparaturarbeiten. Die Herbstreinigung in den beiden steirischen Autobahntunneln hat bereits am 12. Oktober begonnen.