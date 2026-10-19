Zehn Jahre lang von Grazerin versorgt: Kater „Burli“ kämpft um sein Leben

Zwei Wochen lang versuchten Tierschützer, einen schwer verletzten Kater in Graz einzufangen. Nun ist „Burli“ in Sicherheit. In der Tierklinik zeigte sich das Ausmaß seiner Verletzungen.

Ein schwer verletzter Kater aus der Herrgottwiesgasse in Graz beschäftigt derzeit den Tierschutzverein DCM – Dogs, Cats and more. Bereits vor rund zwei Wochen wurde das Tier erstmals gemeldet. Sein Zustand war damals allerdings noch nicht so schlecht wie zuletzt. Trotz aufgestellter Fallen und Kameras gelang es zunächst nicht, den extrem scheuen Kater einzufangen. Am Montagabend konnte „Burli“, wie das Tier genannt wird, schließlich gesichert werden. Eine aufmerksame Frau hatte ihn entdeckt. Mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr gelang es, den Kater in Sicherheit zu bringen.

Kater „Burli“ ist etwa zehn Jahre alt

Hinter dem Fall steckt eine langjährige Verbindung: Der etwa zehn Jahre alte Kater wird seit Jahren von einer älteren Frau gefüttert. Täglich kam er zu seinem Futterplatz und durfte auch ins Haus. Als seine Bezugsperson sieben Wochen im Krankenhaus verbringen musste, kümmerte sich ihr Sohn weiterhin um das Tier. Vor zwei Tagen kehrte die Frau nach Hause zurück und musste feststellen, wie stark sich der Zustand ihres langjährigen Schützlings verschlechtert hatte.

Auge muss entfernt werden

Nach der Rettung brachte Simone vom Tierschutzverein DCM – Dogs, Cats and more den Kater gemeinsam mit seiner Bezugsperson in eine Tierklinik. Dort wurde deutlich, wie schwer seine Verletzungen sind: Sein Auge ist so stark geschädigt, dass es entfernt werden muss. Auch sein Ohr ist voller Eiter und im Inneren schwer angegriffen. Eine Operation ist notwendig. Zusätzlich muss eine Kieferfehlstellung genauer untersucht werden. Ein Blutbild und eine Computertomografie des Kopfes sind ebenfalls dringend erforderlich. Die geschätzten Gesamtkosten für die Behandlung liegen laut DCM bei rund 2.500 bis 3.000 Euro.

Hoffnung auf Rückkehr in sein gewohntes Zuhause

Trotz der ernsten Befunde besteht die Hoffnung, dass „Burli“ nach seiner Behandlung wieder zu seiner vertrauten Bezugsperson zurückkehren kann. Nach rund zehn Jahren, in denen er täglich seinen Futterplatz aufsuchte, soll der Kater nun die medizinische Versorgung bekommen, die er dringend benötigt. Dass er schließlich eingefangen werden konnte, verdankt er dem Einsatz aufmerksamer Menschen und der Berufsfeuerwehr. Zuvor waren mehrere Versuche gescheitert, das scheue Tier zu sichern.

#Update: „Es gibt leider keine Hilfe mehr für ihn“

Zum Wochenstart folgt eine traurige Nachricht: „Leider bekamen wir vorhin den Anruf. Burli ist voll mit Krebs, es gibt leider keine Hilfe mehr für ihn“, informiert der Tierschutzverein DCM Montagmittag.

Trigger Warnung Nachfolgende Fotos zeigen eine verwahrloste und schwerverletzte Katze. Bitte schau sie dir nur an, wenn dich solche Aufnahmen nicht zu sehr belasten.

©Tierschutzverein Dogs Cats And More Der Kater „Burli“ wurde in einem katastrophalen Zustand gefunden. ©Tierschutzverein Dogs Cats And More Sein Auge muss nun entfernt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 12:44 Uhr aktualisiert