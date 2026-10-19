Schwere Verletzung im Graz-Derby: Sturm gibt Update zu Khudyakov

Nach der schweren Verletzung im Grazer Derby wurde Sturm-Torhüter Daniil Khudyakov umgehend operiert. Der Eingriff verlief gut, wie der SK Sturm nun mitteilte. Wie lange der Goalie ausfällt, ist noch offen.

Der Schockmoment beim 204. Grazer Derby wirkt nach: Sturm-Torhüter Daniil Khudyakov hat sich beim 6:1-Sieg gegen den GAK eine Unterschenkelfraktur zugezogen. Wie der SK Sturm Graz am Montag bekannt gab, wurde der Schlussmann im Unfallkrankenhaus (UKH) Graz umgehend operiert. Der Eingriff unter der Aufsicht von Sturm-Arzt Max Kerl sei gut verlaufen. Khudyakov befinde sich auf dem Weg der Besserung. Wie lange der Stammtorhüter ausfallen wird, lässt sich laut Verein derzeit allerdings noch nicht abschätzen. Sein Heilungsverlauf müsse zunächst genau beobachtet werden.

Verletzung überschattet Derby-Sieg

Die Verletzung ereignete sich in der ersten Halbzeit des Stadtderbys am Sonntagnachmittag. In der 21. Spielminute ging Khudyakov nach einem Zweikampf mit GAK-Spieler Italiano zu Boden und musste auf dem Spielfeld medizinisch versorgt werden. Die Behandlung dauerte mehrere Minuten, ehe Ersatztorhüter Helac in der 28. Minute eingewechselt wurde. Der SK Sturm hob nach dem Vorfall die Zusammenarbeit der medizinischen Teams beider Vereine hervor. Sturm-Arzt Jürgen Mandl und GAK-Arzt Peter Hausbrandt versorgten den verletzten Torhüter gemeinsam. Spieler beider Mannschaften bildeten währenddessen einen Sichtschutz.

Sturm-Geschäftsführer blickt nach vorne

Für Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen sei der klare Derbysieg durch die Verletzung stark getrübt worden. „Die Mannschaft hat für ihren Kollegen alles gegeben und ihm diesen Sieg gewidmet“, erklärte er. Parensen zeigte sich zuversichtlich, dass Khudyakov vollständig genesen und auf den Platz zurückkehren könne. Der Verein werde ihn während seiner Reha in allen notwendigen Belangen unterstützen.