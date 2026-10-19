Drama in steirischem Betrieb: Arbeiter (26) bei Unfall schwer verletzt
In einem holzverarbeitenden Betrieb in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Montagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 26-jähriger Arbeiter wurde zwischen zwei Maschinenteilen eingeklemmt und schwer verletzt.
Am Montag, dem 19. Oktober 2026, ereignete sich gegen 7 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall in Frohnleiten. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung war in einem holzverarbeitenden Betrieb damit beschäftigt, einen Defekt an einer Maschine zu beheben. Dabei geriet er laut Polizei zwischen zwei Maschinenteile und wurde eingeklemmt.
Arbeiter schwer verletzt: Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus
Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.