Drama in steirischem Betrieb: Arbeiter (26) bei Unfall schwer verletzt

In einem holzverarbeitenden Betrieb in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Montagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 26-jähriger Arbeiter wurde zwischen zwei Maschinenteilen eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.

Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.

Am Montag, dem 19. Oktober 2026, ereignete sich gegen 7 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall in Frohnleiten. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung war in einem holzverarbeitenden Betrieb damit beschäftigt, einen Defekt an einer Maschine zu beheben. Dabei geriet er laut Polizei zwischen zwei Maschinenteile und wurde eingeklemmt.

Arbeiter schwer verletzt: Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert