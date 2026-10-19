Partnersuche einmal anders: Veganes Speed-Dating kommt nach Graz

Neue Leute kennenlernen, ohne Dating-Apps nutzen zu müssen: In Graz findet im November erstmals ein veganes Speed-Dating statt. Dabei sollen Menschen mit ähnlichen Interessen miteinander ins Gespräch kommen.

Am Samstag, dem 14. November 2026, steht in Graz eine etwas andere Form der Freunde- und Partnersuche auf dem Programm. Wie das Café Erde auf Facebook bekannt gibt, wird erstmals ein veganes Speed-Dating veranstaltet. Organisiert wird das Event vom Café Erde, dem Vegan Stammtisch und Plant-Based Universities Graz. Angesprochen werden vor allem Menschen, die vegan leben oder daran interessiert sind und neue Bekanntschaften mit ähnlichen Interessen und Werten knüpfen möchten.

Veganes Speed-Dating in Graz: Kennenlernen abseits von Dating-Apps

Im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche statt der Partnersuche über das Smartphone. Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit bekommen, andere Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung findet in der KF Erde im ReSoWi-Gebäude der Universität Graz (Universitätsstraße 15, 1. Stock) statt. Einlass ist ab 17 Uhr, das Speed-Dating läuft von 18 bis 22 Uhr. Weitere Informationen sowie die Anmeldung und Tickets sind unter hier zu finden.