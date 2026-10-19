Schokolade statt Eis: Süßer Pop-up-Store eröffnete wieder in Graz

In der Grazer Herrengasse gibt es wieder eine süße Veränderung. Wo normalerweise Eis verkauft wird, ist für die Wintermonate erneut ein Schokoladengeschäft eingezogen. Der Pop-up-Store von Felber hat bereits seine Türen geöffnet.

Seit Freitag, dem 16. Oktober 2026, ist der Felber Schokoladen-Pop-up-Store wieder in der Grazer Innenstadt geöffnet. Genutzt werden dafür die Räumlichkeiten des Eissalons Temmel in der Herrengasse 28. Während sich Betreiber Charly Temmel in die Winterpause verabschiedet, übernimmt die Familie Felber vorübergehend den Standort.

Zwei junge Brüder hinter dem Konzept

Hinter dem Pop-up-Store stehen die Brüder Johannes (22) und Heinz (20) Felber. Beide haben ihre Meisterausbildung im Bäcker- und Konditorhandwerk abgeschlossen und wollen mit ihrer Marke „Schokoprinzen“ eigene Ideen umsetzen. Neben verschiedenen Schokoladensorten aus dem Hause Felber werden auch Pralinen und Cookies angeboten, die eigens für den Standort in Graz entwickelt wurden. Dazu kommen traditionelle Produkte wie Kletzenbrot und weitere Backwaren.

Eissalon wird zum Schokoladengeschäft

Die vorübergehende Umgestaltung des Eissalons ist in Graz nicht neu. Auch heuer wird die Winterpause genutzt, um die Räumlichkeiten anderweitig zu bespielen. Laut Felber werden die angebotenen Produkte handwerklich hergestellt, wobei auch regionale Zutaten zum Einsatz kommen sollen. Wie lange der Pop-up-Store in der Herrengasse geöffnet bleibt, geht aus den veröffentlichten Informationen nicht hervor.