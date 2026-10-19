Grazer Traditionsbetrieb mit steirischem Landeswappen ausgezeichnet

Der Grazer Juwelier Schullin darf künftig das steirische Landeswappen führen. Die Auszeichnung wurde dem Traditionsbetrieb am Montag von Landesrätin Claudia Holzer überreicht.

Am Montag, dem 19. Oktober 2026, erhielt das Grazer Juwelierunternehmen Schullin eine besondere Ehrung. Landesrätin Claudia Holzer überreichte in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek die Urkunde zur Führung des steirischen Landeswappens. Entgegengenommen wurde die Auszeichnung von Anne Marie und Hans Schullin. Wie das Land Steiermark in einer Aussendung mitteilt, handelt es sich um eine Premiere in der bis ins Jahr 1802 zurückreichenden Firmengeschichte.

Traditionsbetrieb ausgezeichnet

Das Unternehmen ist seit Generationen im Schmuck- und Uhrengeschäft tätig und unter anderem am Grazer Hauptplatz im sogenannten „Gemalten Haus“ vertreten. Bei der Verleihung würdigte Holzer insbesondere die handwerkliche Tradition und die wirtschaftliche Bedeutung des Familienbetriebs. „Die Familie Schullin schenkt mit ihren Werken nicht nur Freude, sondern ist Botschafter steirischer Werte und exzellenter Handwerkskunst“, erklärte die Landesrätin.

Landeswappen als Anerkennung

Das Recht zur Führung des steirischen Landeswappens wird an Unternehmen verliehen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen und besondere Leistungen vorweisen können. Die Auszeichnung soll unter anderem deren Bedeutung für die heimische Wirtschaft hervorheben. Hans Schullin bedankte sich im Namen der Unternehmerfamilie für die Ehrung.