Mehr Kapazitäten am Flughafen Graz: Lufthansa stockt auf

Mit dem Winterflugplan gibt es am Flughafen Graz zusätzliche Möglichkeiten für den Transport von Luftfracht. Lufthansa Cargo erweitert die Kapazitäten auf den Verbindungen nach Frankfurt und München.

Ab Ende Oktober 2026 stehen Unternehmen am Flughafen Graz zusätzliche Frachtkapazitäten zur Verfügung. Möglich wird das durch den Einsatz größerer Passagierflugzeuge auf den Lufthansa-Verbindungen zwischen Graz und Frankfurt sowie München. Wie der Graz Airport in einer Aussendung mitteilt, sollen damit vor allem Speditionen sowie Unternehmen aus Wirtschaft und Industrie neue Transportmöglichkeiten erhalten.

Bis zu zwei Transportmöglichkeiten täglich

An Werktagen stehen künftig jeweils bis zu zwei tägliche Transportmöglichkeiten zur Verfügung. Durch die Verbindungen nach Frankfurt und München erhalten Frachtkunden Zugang zum internationalen Streckennetz von Lufthansa Cargo. Besonders für zeitkritische Lieferungen sollen dadurch kürzere Transportzeiten und mehr Flexibilität möglich werden.

Vorteile für steirische Unternehmen

Auch Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport, sieht in der Erweiterung einen Vorteil für die Region. „Die neuen Frachtmöglichkeiten ab Ende Oktober haben einen zusätzlichen Wert für die steirische Wirtschaft“, erklärt er. Profitieren könnten laut Grimus auch Unternehmen aus benachbarten Bundesländern und Slowenien, die Waren möglichst rasch ins Ausland transportieren müssen.