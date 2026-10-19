Dieses Grazer Lokal ist „das beste vietnamesische Restaurant Österreichs“

Großer Erfolg für die Grazer Gastronomie: Das vietnamesische Restaurant VINA wurde im aktuellen Gault&Millau mit drei Hauben und 15 Punkten ausgezeichnet.

Das Grazer Restaurant VINA zählt zu den Aufsteigern im aktuellen Restaurantführer Gault&Millau. Mit einer Verbesserung von 12 auf 15 Punkte erreicht das Lokal erstmals drei Hauben. Wie das Restaurant in einer Aussendung mitteilt, sei es damit auch „das bestbewertete vietnamesische Restaurant Österreichs“. Verantwortlich für das kulinarische Konzept ist Robert Nguyen, der traditionelle vietnamesische Streetfood-Gerichte neu interpretiert.

Eigener Bereich für gehobene Küche

Der im Mai 2026 eröffnete Fine-Dining-Bereich bietet Platz für maximal 20 Personen und ist durch einen Vorhang vom restlichen Restaurant getrennt. Während dort moderne Kreationen wie Wellhornschnecken mit Chili und Zitronengras oder vietnamesischer Bruchreis mit Schweinerippchen serviert werden, bleibt das übrige Lokal seiner klassischen vietnamesischen Küche treu.

Mutter und Sohn stehen in der Küche

Auch die 85-jährige Thi Ba Nguyen, die laut Aussendung als älteste Haubenköchin der Welt gilt, arbeitet weiterhin im Familienbetrieb mit. Die kulinarische Verantwortung trägt mittlerweile ihr Sohn Robert Nguyen, der nun erstmals mit drei Hauben ausgezeichnet wurde.

Das „VINA Fine Dine“ ist von Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet. Angeboten werden sowohl einzelne Gerichte als auch ein sechsgängiges Degustationsmenü.