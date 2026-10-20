Demo in Graz: Diese Bus- und Bimlinien stehen am Freitag still

Am Freitag, dem 23. Oktober, müssen sich Fahrgäste in Graz auf Verzögerungen einstellen. Wegen einer Demonstration werden mehrere Bus- und Bimlinien angehalten. Besonders betroffen ist die Strecke rund um die Annenstraße.

Am Freitagnachmittag geht in Graz auf einigen Strecken vorübergehend nichts mehr. Grund dafür ist eine Versammlung, die um 16 Uhr am Hauptbahnhof am Europaplatz beginnt. Gegen 16.30 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die Route führt vom Hauptbahnhof über die Annenstraße und die Volksgartenstraße bis zum Lendplatz. Dort soll der Zug gegen 17.30 Uhr ankommen. Für Fahrgäste bedeutet das: Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr ist mit Anhaltungen und Verzögerungen bei mehreren Bus- und Bimlinien zu rechnen.

Diese Bims stehen

Besonders die Annenstraße wird am Freitagnachmittag zum Nadelöhr. Gleich fünf Straßenbahnlinien sind von den Anhaltungen betroffen: die Linien 1, 4, 6, 7 und 17. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Roseggerhaus müssen die Bims laut Holding Graz von 16.30 Uhr bis etwa 17.15 Uhr immer wieder anhalten. Wer zu dieser Zeit mit der Straßenbahn unterwegs ist, sollte daher Verzögerungen einplanen.

Auch Busse betroffen

Nicht nur auf den Schienen, sondern auch auf der Straße kann es zu Verzögerungen kommen. Den Anfang macht die Buslinie 52: Zwischen etwa 16.30 und 16.45 Uhr ist im Bereich Hauptbahnhof und Bahnhofgürtel mit Behinderungen zu rechnen. Später verlagern sich die Auswirkungen in Richtung Lendplatz. Die Buslinien 40 und 67 sind zwischen etwa 17.10 und 17.30 Uhr im Bereich Roseggerhaus, Volksgartenstraße und Lendplatz betroffen. Damit wandern die Verkehrsbehinderungen gewissermaßen mit dem Demonstrationszug durch die Stadt.

So kommst du zum Zug

Wer trotz der Sperre der Annenstraße zum Hauptbahnhof muss, hat eine Ausweichmöglichkeit. Die Holding Graz empfiehlt, mit den Straßenbahnlinien 3 oder 5 in Richtung Andritz zu fahren. Bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ kannst du in die Buslinien 58 oder 63 Richtung Hauptbahnhof umsteigen. So lässt sich die gesperrte Strecke in der Annenstraße umgehen.

Zeiten können sich ändern

Wann die Busse und Bims tatsächlich wieder ungehindert fahren können, hängt vom Verlauf der Versammlung ab. Die Holding Graz weist darauf hin, dass es sich bei sämtlichen Zeitangaben um Schätzungen handelt. Je nachdem, was während der Demonstration passiert, können sich die Anhaltungen und Verzögerungen zeitlich verschieben. Wer am Freitagnachmittag in Graz unterwegs ist, sollte deshalb etwas mehr Zeit für seine Fahrt einplanen.