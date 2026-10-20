Kostenlose Gesundheitschecks: Aktionstag in Graz klärte auf

Welche Gesundheitsinformationen kannst du wirklich glauben? Genau darum ging es bei einem Aktionstag in Graz. Besucher konnten ihr Wissen testen, Fragen stellen und kostenlose Gesundheitschecks nutzen.

Gesundheitstipps gibt es im Internet und in sozialen Netzwerken zuhauf. Doch nicht jede Information ist verlässlich oder für die eigene Gesundheit geeignet. Wie man gute Gesundheitsinformationen erkennt, zeigte der Aktionstag Gesundheitskompetenz am Freitag, dem 16. Oktober 2026, im Landhafen Graz. Von 15 bis 19 Uhr konnten Besucher kostenlos verschiedene Angebote ausprobieren und sich persönlich beraten lassen.

Wissen selbst testen

An mehreren Stationen konnten die Besucher selbst aktiv werden. Beim Gesundheitsinfocheck lernten sie anhand einer Checkliste, woran sich gute und verlässliche Gesundheitsinformationen erkennen lassen. Dazu gab es Quizfragen, Mitmachaktionen und verständliche Informationsmaterialien. Auch persönliche Gespräche boten die Möglichkeit, offene Fragen zu klären.

©Foto Fischer Von Gesundheitschecks bis zu Mitmachaktionen: Beim Aktionstag in Graz stand der bewusste Umgang mit der eigenen Gesundheit im Mittelpunkt.

Kostenlose Checks

Neben dem Gesundheitswissen stand auch die eigene Gesundheit im Mittelpunkt. Besucher konnten freiwillig Messungen durchführen lassen, etwa von Blutdruck oder Blutzucker. Die Ergebnisse wurden verständlich eingeordnet. Die Checks dienten allerdings ausschließlich der Information und Sensibilisierung. Diagnosen, Behandlungen oder individuelle Therapieempfehlungen gab es nicht.

Hilfe und Orientierung

Ein weiterer Schwerpunkt war die Orientierung im Gesundheitssystem. Besucher erfuhren, welche regionalen Anlaufstellen sowie Vorsorge- und Unterstützungsangebote es gibt. Außerdem wurde gezeigt, wie sich Gespräche mit Ärzten und anderen Gesundheitsfachkräften besser gestalten lassen. Dabei ging es unter anderem darum, die richtigen Fragen zu stellen und eigene Anliegen verständlich anzusprechen.

Fünf Partner dabei

Organisiert wurde der Aktionstag gemeinsam von der Caritas Marienambulanz Graz, den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz, der Gesundheitsdrehscheibe der Stadt Graz, den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark und dem Gesundheitsfonds Steiermark. Das Angebot war kostenlos, eine Anmeldung war nicht erforderlich. „Gesundheitskompetenz ist mehr als medizinisches Wissen. Es geht darum, Informationen einordnen zu können, die richtigen Fragen zu stellen und sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden“, sind sich die beteiligten Partner einig. Ziel des Aktionstags war es, den Menschen den Zugang zu Gesundheitsinformationen zu erleichtern und sie dabei zu unterstützen, selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. Weitere Informationen findest du unter www.gesund-informiert.at.