Tödlicher Brand in Graz: Feuerwehr macht tragische Entdeckung

Tragischer Einsatz in Graz: In der Austeingasse brach in der Nacht auf Dienstag ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus. Einsatzkräfte entdeckten eine leblose Frau in der Küche. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

In der Grazer Austeingasse brach in der Nacht auf Dienstag ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

In der Grazer Austeingasse brach in der Nacht auf Dienstag ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Kurz vor 3.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Zimmerbrand in die Austeingasse alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen, das aufmerksame Nachbarn bemerkt hatten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Wohnungstüre verschlossen. Gleichzeitig drang bereits Rauch durch ein Fenster im Innenhof in die darüberliegende Wohnung im ersten Stock.

Frau in Küche entdeckt

Die Feuerwehr musste die Wohnungstüre gewaltsam öffnen, um zum Brandherd zu gelangen. Anschließend errichteten die Einsatzkräfte einen Rauchschutzvorhang und begannen unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten. Ein Hochleistungslüfter sorgte währenddessen dafür, dass das Stiegenhaus rauchfrei blieb. Bei der Suche in der Wohnung machten die Feuerwehrleute schließlich eine tragische Entdeckung: In der Küche lag eine leblose Frau. Sie wurde sofort ins Freie gebracht und den Rettungskräften übergeben.

Reanimation erfolglos

Das Rote Kreuz leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Doch trotz aller Bemühungen konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Nachdem der Brand gelöscht war, belüftete die Feuerwehr sowohl die betroffene Wohnung als auch jene im ersten Stock. Abschließend wurde ein neuer Schließzylinder eingebaut, damit die Eingangstüre wieder versperrt werden konnte.

©BF Graz | Mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften rückte die Berufsfeuerwehr Graz zum Zimmerbrand aus. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Polizei ermittelt

Insgesamt stand die Berufsfeuerwehr Graz mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Noch in den Morgenstunden nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Wie es zu dem Feuer gekommen war, geht aus der Mitteilung der Berufsfeuerwehr nicht hervor.

Feuerwehr appelliert

Nach dem tödlichen Brand richtet die Berufsfeuerwehr Graz einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Einsatzleiter Brandrat Gerald Wonner betont: „Rauchwarnmelder an der Decke können im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen. Diese Lebensretter sollten in keinem Haushalt fehlen. Das Brandereignis in der Austeingasse hätte vermutlich mit Rauchwarnmeldern einen anderen Ausgang genommen. Unser Appell richtet sich insbesondere an jene, die ihr Eigenheim noch nachrüsten sollten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 08:52 Uhr aktualisiert