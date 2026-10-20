Grazer Nachwuchs tauchte beim ersten Unterwasserrugby-Camp in Italien ab

14 junge Grazer tauchten in Italien fünf Meter tief ab: Beim ersten internationalen Unterwasserrugby-Jugendcamp trainierten sie mit Kindern aus drei Nationen. Auch abseits des Wassers gab es eine Besonderheit: Handys waren tabu.

Abtauchen, den Ball erobern und gemeinsam Tore erzielen: Für 14 junge Spieler der Union Unterwasserrugby Graz ging es von 16. bis 18. Oktober nach Belluno in Italien. Dort fand erstmals das internationale Jugend-Trainingslager „UWR Juniors’ Training Camp Italy“ statt. Insgesamt 25 Kinder und Jugendliche aus Österreich, Italien und Deutschland nahmen daran teil. Damit stellten die Grazer mehr als die Hälfte aller Teilnehmer. Betreut wurden die Nachwuchssportler von einem elfköpfigen Team aus Trainern, Betreuern und Helfern.

Fünf Meter tief wurde trainiert

Im fünf Meter tiefen Becken der Piscina di Belluno wurde an zwei Tagen fleißig trainiert. Im Mittelpunkt standen Spielpositionen, Positionswechsel und Standardsituationen. Besonders wertvoll war dabei die Möglichkeit, gegen Kinder aus anderen Mannschaften anzutreten. Denn Nachwuchsteams im Unterwasserrugby sind selten und liegen oft Hunderte Kilometer auseinander. Auch an Land wurde trainiert und Regelkunde vermittelt. Den sportwissenschaftlichen Teil begleitete der Grazer Betreuer Adnan Sieder-Buturovic. Am Sonntag konnten die Kinder ihr Können bei einem kleinen Turnier unter Beweis stellen.

©Union Unterwasserrugby Graz | Insgesamt 25 Kinder und Jugendliche aus Österreich, Italien und Deutschland trainierten gemeinsam und stellten ihr Können bei einem kleinen Turnier unter Beweis.

Handy hatte Pause

Nicht nur unter Wasser war Zusammenhalt gefragt. Übernachtet wurde in der Casa Bieter, einem einfachen, ungeheizten Gruppenhaus im Wald oberhalb von Belluno. Schlafsack und Haube gehörten dort zur Ausstattung. Auch das Handy musste Pause machen: Während des gesamten Trainingslagers galt ein Handyverbot. Statt auf Bildschirme zu schauen, sollten die Kinder miteinander reden und besser schlafen. „Natürlich lernen die Kinder hier Unterwasserrugby – vor allem aber lernen sie, wie man trainiert. Das ist vielleicht die wichtigste Komponente. Dazu kommen soziale Kompetenz, Selbständigkeit, andere Sprachen und der Kontakt zu Kindern aus anderen Nationen“, erklärt Sieder-Buturovic.

Freundschaften geknüpft

Die Idee für das Trainingslager kam nicht von ungefähr. Als Vorbild diente das internationale Nachwuchslager, das die Grazer seit Jahren in Neunkirchen in Niederösterreich veranstalten. Im Mai 2026 fand dieses bereits zum sechsten Mal statt. Organisiert wurde die Premiere in Italien von einem Team rund um Juan Uran von Rugby Sub Milano und die Grazer Trainerin Julia Braunegg. „Sport verbindet – das hat man in Belluno gesehen. Unsere Kinder haben im Wasser viel dazugelernt und neue Freundschaften über Landesgrenzen hinweg geschlossen. Dass unser Trainingslager-Format aus Neunkirchen jetzt auch in Italien angekommen ist, freut uns besonders“, sagt Kindertrainer Karl Richter-Trummer. Für die Grazer Nachwuchsspieler war das Wochenende zugleich eine Vorbereitung auf den Pößnecker Löwenpokal Ende November in Thüringen.

Auch in Graz abtauchen

Wer Unterwasserrugby selbst ausprobieren möchte, hat dazu in Graz Gelegenheit. Bei dieser Sportart versuchen zwei Mannschaften, einen Ball in den gegnerischen Korb am Beckenboden zu befördern. Gespielt wird mit Flossen, wobei die Spieler zum Luftholen immer wieder auftauchen müssen. Die Union Unterwasserrugby Graz bietet jeden Sonntag von 17.30 bis 19 Uhr ein Schnuppertraining in der Auster in Graz-Eggenberg an. Willkommen sind Interessierte ab zehn Jahren. Der Verein trainiert bereits seit Oktober 2019 Kinder und Jugendliche und holte gemeinsam mit dem TSV Malsch 2026 bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Gold in den Altersklassen U15 und U18.