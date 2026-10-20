Sturm gegen Marseille: Hier gelten am Donnerstag strenge Regeln

Am Donnerstag trifft Sturm Graz in der Europa League auf Olympique Marseille. Rund um das Stadion in Graz-Liebenau gelten deshalb besondere Sicherheitsmaßnahmen. Bei Verstößen drohen bis zu 1.000 Euro Strafe.

Am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, empfängt der SK Puntigamer Sturm Graz den französischen Verein Olympique Marseille. Anpfiff ist um 18.45 Uhr im Stadion Graz-Liebenau. Bereits mehrere Stunden vor Spielbeginn treten besondere Sicherheitsmaßnahmen in Kraft. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, wird rund um das Stadion ein Sicherheitsbereich eingerichtet.

Ab 10 Uhr gültig

Der Sicherheitsbereich gilt am Donnerstag ab 10 Uhr und bleibt bis Freitag, den 23. Oktober, um Mitternacht aufrecht. Grundlage dafür ist eine Verordnung der Landespolizeidirektion Steiermark gemäß § 49a Sicherheitspolizeigesetz. Damit erhält die Polizei die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen Personen aus dem festgelegten Gebiet wegzuweisen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit dem Europa-League-Spiel.

Diese Straßen sind betroffen Der Sicherheitsbereich erstreckt sich über mehrere Straßenzüge rund um das Stadion Graz-Liebenau. Dazu zählen unter anderem Abschnitte der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Evangelimanngasse, der Münzgrabenstraße, der Harmsdorfgasse und der Weinholdstraße. Auch Bereiche entlang der Dr.-Lister-Gasse, Lortzinggasse, Paul-Ernst-Gasse, Karl-Huber-Gasse und Raiffeisenstraße liegen innerhalb der festgelegten Grenzen. Weitere Grenzabschnitte verlaufen über die Lisztgasse, Kollowitzgasse, Eduard-Keil-Gasse, Kasernstraße und Senefeldergasse sowie quer über eine Dauerkleingartenanlage.

©LPD Stmk Rund um das Stadion Graz-Liebenau gelten am Donnerstag ab 10 Uhr besondere Sicherheitsmaßnahmen. Bei Verstößen gegen ein Betretungsverbot drohen bis zu 1.000 Euro Strafe.

Polizei kann wegweisen

Doch was bedeutet der Sicherheitsbereich konkret? Die Polizei kann Personen wegweisen, die im Zusammenhang mit der Sportgroßveranstaltung gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum begehen oder bereits begangen haben. Für diese Personen gilt gleichzeitig ein Betretungsverbot. Der Sicherheitsbereich bedeutet somit kein allgemeines Zutrittsverbot für alle Besucher.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Wer trotz eines bestehenden Betretungsverbotes in den Sicherheitsbereich zurückkehrt, muss mit Konsequenzen rechnen. Dazu heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark: „Personen, die trotz eines Betretungsverbotes den Sicherheitsbereich bei dieser Sportgroßveranstaltung betreten, begehen eine Verwaltungsübertretung“. Dafür droht eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro. Kann diese nicht eingebracht werden, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen möglich. Wer seine strafbare Handlung trotz Abmahnung fortsetzt, kann laut Polizei auch festgenommen werden.