Nach überraschendem Aus: Grazer Kult-Lokal eröffnet wieder

Erst im Jänner war das Café Romana in der Stattegger Straße in Andritz wiedereröffnet worden. Doch schon Ende Juli musste das Lokal wieder schließen. Personalmangel und gestiegene Kosten hatten den Betrieb offenbar wirtschaftlich erschwert. Nun steht ein Neustart bevor: Modest „Modi“ Uka, bekannt als Kultkellner aus dem Grazer Nachtleben und von Erik’s Bar in Gösting, übernimmt das Café als weiteres Standbein. Gäste sollen dort künftig wieder Kaffee und Mehlspeisen genießen können. Der Neustart wird am Freitag, dem 7. November, gefeiert. Ab 17 Uhr sorgt die Nisi Band für musikalische Unterhaltung. Neben Kaffee und Kuchen sind auch heiße Maroni geplant.